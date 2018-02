Mönchweiler 7000 Medien zur Ausleihe bereit

Mönchweiler (mhm). 1995 war ein gutes Jahr für die Bücherfreunde in Mönchweiler. Nach intensiver Vorarbeit der Büchereifachstelle in Freiburg wurde die Gemeindebücherei wieder zum Leben erweckt.

Zunächst war sie in den Räumen der ehemaligen Milchzentrale bei der evangelischen Kirche untergebracht. Nach der Um- und Ausbauphase der Schule zog sie in einem Raum im Erdgeschoss um. Und dort herrscht auch nach über 22 Jahren immer noch reger Lesebetrieb. Mittlerweile sind 1155 Leser in der Gemeindebücherei registriert – viele von ihnen, vor allem Kinder und Jugendliche, kommen regelmäßig. Über jeden neuen Leser freut man sich in der Bücherei, egal ob Alt oder Jung. Und für jeden Geschmack ist in den Regalen etwas dabei. Nicht so gut ausgestattet ist die Gemeindebücherei in Mönchweiler mit Sachliteratur, aber alle Sparten zu bedienen ist in einer kleinen Bücherei schlichtweg unmöglich. Rund 7000 Medien stehen zur Ausleihe zur Verfügung, die Regale platzen aus allen Nähten. Und in nächster Zeit stehen wichtige Arbeiten an. Um Platz für aktuelle Literatur zu schaffen, werden die alten Bestände durchforstet und aussortiert. Bücher, die schon seit Jahren nicht mehr ausgeliehen wurden, fliegen raus – auch wenn das Büchereileiterin Monika Hettich-Marull nicht leicht fällt. Das passt eigentlich ganz gut mit einer weiteren Neuerung zusammen. Die Gemeindebücherei soll noch in diesem Jahr eine neue Büchereisoftware erhalten. In den vergangenen Jahren wurde von der Gemeinde in die Ausstattung der Bücherei investiert – neue Holzregale wurden gefertigt und angebracht.

Die Zusammenarbeit zwischen der Gemeindebücherei und der Schule vor Ort ist sehr gut, die Wege kurz, deshalb wird sie auch von den Schülern der Gemeinschaftsschule gut genutzt. Im vergangenen Jahr gab es rund 8000 Entleihungen. Die Zahlen sind leicht rückläufig, was auch der Ganztagsschule geschuldet ist. "Die Kinder nehmen sich nicht mehr so viel Zeit, zum Lesen", weiß Monika Hettich-Marull. Dennoch ist man mit der Nutzung der Bücherei zufrieden. Seitens der Gemeindeverwaltung wird die Bücherei jährlich mit einem entsprechenden Etat versorgt, der es ermöglicht, den Bestand immer aktuell zu halten.