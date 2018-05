Mönchweiler 35. Geburtstag der Partnerschaft wird groß gefeiert

Der Freundeskreis, Vereinsvertreter und die Gemeindeverwaltung haben in den vergangenen Wochen alle Weichen für ein ausgelassenes großes Fest gestellt. Noch ist man bei der Suche nach Quartieren für die Gäste in den letzten Zügen, die meisten Freunde aus Frankreich sind jedoch schon untergebracht. Mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm wird man in Mönchweiler von Freitag, 18. Mai, bis Montag, 21. Mai, über das Pfingstwochenende feiern.

Bürgermeister Rudolf Fluck ist zum ersten Mal Gastgeber für die Partnerschaftsfeier und freut sich schon besonders auf das Treffen. Am Freitag werden die Gäste zwischen 16 und 17 Uhr an der Alemannenhalle erwartet. Musikalisch unterstützt vom Musikverein wird Fluck die Vertreter aus der Partnerstadt begrüßen, den Abend verbringt man dann in den Gastfamilien. Am Samstagvormittag trifft man sich an der Alemannenhalle – es geht zur Sauschwänzlebahn in Blumberg-Zollhaus. Mit der Museumsbahn fahren die Teilnehmer zum Bahnhof in Weizen, anschließend gibt es ein großes Picknick in Epfenhofen, dem Heimatort von Bürgermeister Fluck. Zurück in Mönchweiler wartet nach einem Ortsrundgang die große Partnerschaftsfeier mit Festbankett, Begrüßungsworten und Unterhaltungsprogramm. Im Jugendkeller wird eine Disco steigen.

Der Sonntag steht ganz in Zeichen der Vereine. Sie werden für ihre Gäste jeweils ein eigenes Programm bieten. Alle Gastgeber, sowie interessierte Bürger können ab sofort für den Galaabend Eintrittskarten für 20 Euro bei der Gemeinde Mönchweiler im Bürgerbüro erwerben. Eine Anmeldung für die Sauschwänzlebahn am 19. Mai ist für Gäste und Gastgeber erforderlich. Für beide Veranstaltungen gilt der späteste Anmeldetermin 14. Mai. Die Organisatoren bitten darum, dass möglichst viele Gastgeber zum Ausflug "Sauschwänzlebahn" mit dem eigenen Auto kommen – es sind nicht genügend Plätze im Bus vorhanden.