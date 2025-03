Die Mönchhofsägemühle in Vesperweiler öffnet wieder ab Donnerstag, 13. März.

Die Mönchhofsägemühle in Waldachtal-Vesperweiler, die nicht nur als Erlebnisgaststätte genutzt wird, ist einmalig im Nord-Schwarzwald. Deutschlandweit gibt es keine vergleichbare Einrichtung, wie es in einer Mitteilung heißt.

Dieses Jahr hat die Mönchhofsägemühle ihr 590-Jähriges Bestehen. Die erste Erwähnung war im Jahr 1435. Noch heute wird sie betrieben.

In den Sommermonaten wandelt sich der Sägeraum in ein uriges Lokal, donnerstags ab 18 Uhr; dienstags findet ganzjährig immer um 16 Uhr eine Besichtigungstour statt und samstags ist die Mühle ab 12 Uhr geöffnet. Bewirtet wird mit eigenen und regionalen Produkten, eine Besichtigungstour findet immer samstags um 14 Uhr statt, wo die Geschichte der Mühle wieder lebendig wird.

Duft von frisch geschnittenem Rundholz

„Ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt. Ein Highlight der Führung ist, wenn der alte Sägegatter in Betrieb genommen wird und sich der Duft von frisch geschnittenem Rundholz im Raum verteilt“, sagt Claudia Schittenhelm.

Mit der Schwarzwald-Pluskarte gibt es donnerstags eine zünftige Vesper und samstags und dienstags den Eintritt für die Besichtigungstour kostenlos.

In der Winterpause, wenn die Erlebnisgaststätte geschlossen ist, wird das Mühlengebäude wie anno dazumal als Sägewerk genutzt. Dann bringen die Waldbesitzer der Umgebung ihr Stammholz in die Mühle und Uwe Schittenhelm lässt die Sägegatter und die Technik mit dem großen Mühlrad seine Arbeit tun. Auch das eigene Holz wird in der Mühle verarbeitet.

Dieses Jahr sind rund um die Mönchhofsägemühle wieder Veranstaltungen geplant. Am 1. Mai ist ab 11 Uhr für Wanderer und Nicht-Wanderer geöffnet, am 9. Juni findet ab 10 Uhr wieder der traditionelle Deutsche Mühlentag statt. Es haben sich schon jetzt wieder viele Aussteller, Handwerker und Vereine zur Mitwirkung dazu angemeldet. Natürlich wird für das leibliche Wohl wieder bestens gesorgt sein.

Am 14. September findet dann der Tag des offenen Denkmals ab 11 Uhr und der Energiewendetag am 20. September ab 12 Uhr statt.

Dieses Jahr wird die Mönchhofsägemühle schon über 40 Jahren bewirtet, die erste Bewirtung fand am 7. August 1984 satt.

Mitglied im Vorstand des Mühlenverbands

Uwe Schittenhelm wurde 2024 in den Bundesweiten Mühlenverband der DGM als Beisitzer einstimmig gewählt, somit ist Baden-Württemberg auch im Dachverband der DGM Deutschlandweit vertreten

Weitere Infos und Termine im Internet: www.moenchhofsaegemuehle.de/