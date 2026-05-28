Möhrenblick Gresgen: Wie sich ein altes Gasthaus in einen modernen Hingucker verwandelt hat

Dem alten Dorfgasthaus „Möhrenblick“ wurde neues Leben eingehaucht. Vor einem Jahr wurde es als Ferienhaus mit Seminarraum neu eröffnet. Wir blickten hinein.
Diejenigen, die schon lange im Zeller Bergdorf Gresgen wohnen, kennen den „Möhrenblick“ noch als uriges Dorfgasthaus. Von 1960 bis Ende der 1980er Jahre konnte man hier nicht nur speisen oder seine Familienfeste feiern, sondern auch übernachten. Dann aber war Ruhe eingekehrt in dem Gebäude. Heute erinnert nur noch das alte Gasthaus-Schild an die damaligen Zeiten.