Klar Schiff gemacht wurde jetzt auf dem Festplatz der Möglingshöhe in Schwenningen. Der Trägerverein führte seinen jährlichen Frühjahrsputz durch, da bereits am 1. Mai die Maikundgebung der Gewerkschaften stattfindet.

Mit der eigentlichen Sommerfestsaison geht es jedoch am Feiertag Christi Himmelfahrt, Ende Mai, los.

An vielen Stellen des Festplatzes waren die Vertreter der Schwenninger Vereine am Samstag im Putzeinsatz. Während die eine Gruppe die großen Sonnenschirme aufstellte, waren andere dabei, den Innenraum des „Hauses der Vereine“ auf Vordermann zu bringen.

„Wir haben neue Bräter angeschafft“, berichtete Peter Meder, der Vize-Vorsitzende des Trägervereins Möglingshöhe. Auch wurde der Geschirrbestand aufgefüllt.

Nächster Einsatz

Der nächste Arbeitseinsatz wird in gut zwei Wochen sein. „Da spannen wir das große Sonnensegel wieder auf“, kündigte Meder an. Jetzt hoffen die Vereine in dieser Saison wieder auf guten Zulauf der Bevölkerung. „Der Platz wird gut angenommen“, zog der Vize-Vorsitzende ein Resümee der letztjährigen Sommerfeste.

Neben den Mitgliedsgruppen, die im Trägerverein organisiert sind, gibt es auch sonstige Vereine und Organisationen, die den Festplatz bei der Möglingshöhe mieten können. So gehören neben der Maikundgebung des DGB auch die Saisoneröffnung der Wild Wings dazu. „Das Interesse, dass Vereine hier ihre Feste feiern, ist vorhanden“, so Peter Meder. Zum regulären Auftakt der Sommerfeste soll am Freitag, 30. Mai, wieder der Festbaum aufgestellt werden, der die Bevölkerung darauf hinweist, dass an vielen Wochenenden auf der Möglingshöhe gefeiert wird.

Trägerverein wird 15

Grund zum Feiern hat indes auch der Trägerverein, der auf sein mittlerweile 15-jähriges Bestehen blicken kann und im Anschluss an die Landesgartenschau im Oktober 2010 gegründet wurde. Das Haus der Vereine auf der Möglingshöhe wurde in Zusammenarbeit mit den Vereinen erstellt, und der damalige Oberbürgermeister Rupert Kubon gab die Zusage, es den Schwenninger Gruppen ohne Kosten zur Verfügung zu stellen.

Die Initialzündung für den neuen Verein kam von Ralf Prätzas von der Narrenzunft Schwenningen. Er berief eine Sitzung mit sechs weiteren Vereinen ein, die vor der Landesgartenschau ebenfalls ihre Sommerfeste auf der Möglingshöhe veranstalteten, während der Bauzeit im Stadtpark und der Landesgartenschau auf alternative Flächen ausweichen mussten.

Gemeinsam fassten der Schwenninger Heimatverein Schwenningen, die Narrenzunft Schwenningen, der BSV, die FSV, die Stadtmusik Schwenningen, die Ziegel-Buben Schwenningen und der Fanfarenzug „Neckarursprung“ Schwenningen, den Beschluss, einen Verein zu gründen, der sich um die Belange auf der Möglingshöhe kümmert.

Neben der reinen Nutzgemeinschaft sollte aber vor allem auch dafür Sorge getragen werden, dass sich die Vereine in Zukunft besser kennenlernen und enger zusammenarbeiten als bisher. Weiterhin sollte die Möglingshöhe zu dem Festplatz in Schwenningen werden, auf dem nicht nur Vereins-Sommerfeste, sondern auch sonstige kulturelle Veranstaltungen stattfinden können. Während die Platzvergabe in früheren Jahren stets über das städtische Liegenschaftsamt erfolgte, koordiniert heute der Trägerverein Möglingshöhe die Termine.

Die Fest-Termine

Folgende Sommerfeste und Veranstaltungen sind geplant. 1. Mai: DGB-Maikundgebung. 29./31. Mai/1. Juni: BSV 07. 21./22. Juni: Hexengilde Sauerwasen. 28./29. Juni: Ziegel-Buben. 12./13. Juli: Liederkranz. 19./20. Juli: Stadtmusik. 26./27. Juli: Narrenzunft. 2./3. August: Heimatverein. 16. August: Saisoneröffnung der Wild Wings. 5./6. September: Bauchenberg-Hexen und 28. September: Hospizförderverein mit dem Lichterfest.