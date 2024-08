Möglicher Verkauf von Breuninger: Warum die Zukunft des Luxuskaufhauses ungewiss ist

1 Innenansicht von Breuningers Stammhaus in Stuttgart Foto: imago/Arnulf Hettrich

Dem Stuttgarter Luxuskaufhaus geht es blendend. Doch was aus Breuninger künftig wird, ist völlig offen, meint Reporter Daniel Gräfe. Das sind die Gründe.









Breuninger ist ein Leuchtturm für die Region Stuttgart. Das Stammhaus und die Einkaufszentren in der Region ziehen nicht nur Stammkunden, sondern auch Touristen an. Neben der wirtschaftlichen Bedeutung verleiht das Luxuskaufhaus Stuttgart etwas Glanz, den man in der Architektur der Stadt zu oft vermisst. Breuninger hat große Teile des Dorotheenquartiers gebaut und an Luxushändler vermietet. Auch deshalb bewegt der mögliche Verkauf Breuningers die Menschen über die Handelsbranche hinaus.