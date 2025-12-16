Möglicher Schneefall: Gibt es in Freudenstadt weiße Weihnachten?

Wird es diesmal in Freudenstadt weiße Weihnachten geben? Und wie sieht es zwischen den Jahren und an Silvester aus? Das sagen die aktuellen Wetterprognosen.
Jedes Jahr kurz vor Weihnachten stellt sich die bange Frage: Wird es weiße Weihnachten geben? Während der Großteil Deutschlands sich nur ganz selten über Schnee an den Feiertagen freuen kann, hat Freudenstadt dank der Höhenlage üblicherweise bessere Karten. Doch eine Schnee-Garantie gibt es aber auch hier nicht. Was also sagen die Vorhersagen?