Möglicher Schneefall: Gibt es in Freudenstadt weiße Weihnachten?

Wird es diesmal in Freudenstadt weiße Weihnachten geben? Und wie sieht es zwischen den Jahren und an Silvester aus? Das sagen die aktuellen Wetterprognosen.

Jedes Jahr kurz vor Weihnachten stellt sich die bange Frage: Wird es weiße Weihnachten geben? Während der Großteil Deutschlands sich nur ganz selten über Schnee an den Feiertagen freuen kann, hat Freudenstadt dank der Höhenlage üblicherweise bessere Karten. Doch eine Schnee-Garantie gibt es aber auch hier nicht. Was also sagen die Vorhersagen?

Zumindest für Heiligabend sieht es enttäuschend aus. Laut aktueller Vorhersagen wird es zum 24. Dezember noch keinen Schnee geben. Besser hingegen sieht es für die Weihnachtsfeiertage aus. Denn wenn es gut läuft, könnte sich nach den jüngsten verfügbaren Langfristvorhersagen genau zu den Weihnachtstagen die derzeitige Hochdrucklage in Richtung Winter umstellen.

Nahezu alle Langfristprognosen gehen davon aus, dass sich die Wetterlage ungefähr ab dem 21. Dezember umstellen wird. Die Folge: Zumindest ab dem 25. Dezember könnte Freudenstadt leicht vom Schnee überzuckert werden.

Anschließend gehen die Wettermodelle nach und nach von Kälte und Schneefall aus. Und so deutet dann auch vieles auf echtes Winterwetter zu Silvester hin. Nahezu einheitlich zeigen die einzelnen Prognosekarten zum Jahreswechsel in Freudenstadt Schneefall an. Noch können sich die Vorhersagen ändern, doch zumindest ab Weihnachten dürfte es Minusgrade geben.

Ferien am umsatzstärksten

Ob diese reichen, dass zumindest im Skistadion Kniebis und an einzelnen Skiliften wieder Kunstschnee erzeugt werden kann, steht noch in den Sternen. Dabei wird nach Aussagen der Liftbetreiber ausgerechnet rund um die Weihnachtsfeiertage der meiste Umsatz erzielt. Die erste Beschneiung hielt im Skistadion Kniebis rund eine Woche, wobei die Loipe auf 200 Metern nicht ganz mit Schnee belegt werden konnte.

Noch härter traf es die Betreiber des Seibelseckle Skilifts in Unterstmatt. Alles war gerichtet, doch es reichte nur zum angekündigten Eröffnungstag am Freitagabend. Schon am Samstagmorgen bremsten milde Temperaturen das Ganze aus und die Lifte blieben zu.

Von der Deutschen Wetterdienst Niederlassung in Stuttgart-Schnarrenberg hat Marc Joussen einmal die Jahre ab 1951 zusammengefasst. So gab es in den Jahren 1951 und 1955 an allen Weihnachtstagen in Freudenstadt keinen Schnee. Weitere schneelose Weihnachten gab es in den Jahren 1971, 1983, 1987, 1992, 1997, 2000, 2002, 2006 und 2007.

Schnee-Bilanz lässt hoffen

Richtig dicke kam es dann ab 2012. So wurde erst am 26. Dezember 2014 wieder Schnee verzeichnet – allerdings nur fünf Zentimeter. Danach gab es bis 2019 keinen Schnee. 2020 bot der erste Weihnachtsfeiertag einen Zentimeter Schnee, der Heiligabend 2021 zwei Zentimeter. 2022 und 2023 war das Fest wieder Schneefrei. An den Festtagen 2024 wurden zwischen sieben und zehn Zentimeter gemessen.

Die Bilanz von Joussen ist recht eindeutig: Seit 1951 gab es auf dem Kienberg an Weihnachten 21-mal keinen Schnee. 37-mal gab es hingegen vom 24. bis 26. Dezember durchgehenden Schnee. So bleibt auch in diesem Jahr die Hoffnung, dass der Glanz einer weißen Weihnacht Wirklichkeit wird.