Möglicher Pilotabschluss: Vierte Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie gestartet

1 Arbeitgeber und die IG Metall liegen bei den möglichen Tarifsteigerungen noch weit auseinander. Foto: Marcus Brandt/dpa

Arbeitgeber und die IG Metall sind optimistisch, dass ein Pilotabschluss für die 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie gelingt. Beim Geld liegen sie aber noch weit auseinander.









Hamburg - Begleitet vom Protest Tausender Beschäftigter sind Arbeitgeber und die IG Metall im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie in Hamburg in die möglicherweise entscheidende Verhandlungsrunde gestartet. Kurz vor Beginn zeigten sich beide Seiten vorsichtig optimistisch, dass es in der vierten Gesprächsrunde zu einem Abschluss kommen könnte. Allerdings liegen sie vor allem beim Geld weit auseinander.