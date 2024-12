Möglicher Friedensprozess: PKK-Anführer Öcalan darf prokurdische Politiker empfangen

Magdeburger Weihnachtsmarkt Behördenfehler nach Anschlag von Magdeburg im Fokus

Wie wird die Todesfahrt in Magdeburg aufgearbeitet? Bei den Ermittlungen rücken das Sicherheitskonzept und Agieren der Polizei in den Fokus. In der Politik geht es auch um den Migrationskurs.