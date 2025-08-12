Möglicher Badeunfall: 27-Jähriger im Rhein vermisst

1 Die Polizei startete eine groß angelegte Suchaktion, konnte den Mann aber nicht finden. Foto: Maximilian Müller Der Mann soll beim Schwimmen beim Kieswerk in Grenzach-Wyhlen untergegangen sein.







Ein 27-jähriger Mann aus Berlin wird seit Montagnachmittag beim Kieswerk in Grenzach-Wyhlen vermisst, berichtet die Polizei in einer Meldung. Ein Zeuge habe beobachtet, wie der Mann beim Baden im Rhein untergegangen sein soll, sagte Polizeisprecher Christoph Efinger vom Polizeipräsidium Freiburg und habe die Rettungskräfte alarmiert. Daraufhin sei ab 15.45 Uhr eine groß angelegte Rettungsaktion auf beiden Seiten des Rheins, bei der mehrere Boote angelaufen, bei der Drohnen und auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden. Bislang sei es nicht gelungen, den Mann zu finden, hieß es. Die Polizei betrachte den Mann bislang als vermisst, da es auch kein anderes Lebenszeichen gegeben habe.