Möglicher Austritt: Weshalb Brigachtal die Hagelabwehr verlassen will

Im Gemeinderat steht die Beendigung der Mitgliedschaft der Gemeinde Brigachtal beim Verein zur Hagelabwehr auf der Tagesordnung. Das sagen einige Brigachtaler zu dem Vorhaben.
Die Mitgliedschaft besteht seit 2021. Peter Hellstern, Vorsitzender des Vereins, überzeugte die Gemeinderäte damals von der Wirksamkeit der Einsätze des Hagelfliegers bei starkem Gewitter und drohendem Hagelniederschlag: „Wenn der Pilot die Gewitterwolken mit dem Silberiodid-Aceton-Gemisch impft, dauert es nicht lange und die Wolke regnet ab“, so Hellstern.