Mögliche Zukunft: Stadtentwicklungskonzept für Schopfheims Ortsteile noch nicht konkret

1 Ortschaftsratssitzungen mit virtuellem Beitrag: Auf dem Bildschirm (von links) Dinah Frey, Thomas Schmitz und Andreas Falk. Foto: Der Isek-Sachstandsbericht wurde per Videoschalte in den Ortschaftsräten Langenau und Gersbach präsentiert. In Langenau gab es Kritik.







Zufrieden waren die Ortschaftsräte in Langenau nicht mit der Qualität der Videoschalte. Doch aus terminlichen Gründen sei es nötig gewesen, den Sachstandsbericht des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Isek) per Videoschalte in gleich zwei Ortschaftsratssitzungen zu präsentieren, nämlich in Langenau und in Gersbach. Der Technischen Beigeordnete Thomas Schmitz erläuterte so den Sachstand des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Isek) als Gesamtentwicklungskonzept für die Stadt Schopfheim und die Ortsteile. In Langenau leitete Ortsvorsteher-Stellvertreterin Dinah Frey für den erkrankten Walter Würger die Sitzung, in Gersbach Andreas Falk.