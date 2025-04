Mögliche Übernahme: Kartellamt genehmigt Unicredit-Einstieg bei Commerzbank

2 Deutschlands zweitgrößte Privatbank wird von der Unicredit umworben. Foto: Helmut Fricke/dpa

Das Bundeskartellamt gibt grünes Licht für den Einstieg der Mailänder Bank bei der Commerzbank. Es gebe genug Wettbewerber bei Privat- und Firmenkunden. Für die Unicredit ist es ein Etappensieg.









Frankfurt/Bonn - Die Unicredit kommt bei einer möglichen Übernahme der Commerzbank voran: Das Bundeskartellamt genehmigt eine Beteiligung der Italiener von 29,99 Prozent an dem Frankfurter Geldhaus. "Schon durch den angemeldeten Minderheitserwerb kommt es zu einer Stärkung der Marktposition der Unicredit im Privat- und Firmenkundengeschäft in Deutschland", sagte Kartellamtchef Andreas Mundt laut Mitteilung. Allerdings seien "in allen Bereichen weitere bedeutende Wettbewerber tätig". Daher habe die Behörde das Vorhaben freigegeben.