Vor dem Saisonstart des VfB Stuttgart an diesem Samstag gegen den VfL Bochum stellt sich vor allem eine Frage: Wer ersetzt Wataru Endo? Wir haben die mögliche Startelf.

Eigentlich hatte sich die Truppe ja gefunden und eingespielt – die Startelf des VfB Stuttgart für den Saisonauftakt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) gegen den VfL Bochum. Doch nun fehlt ausgerechnet das Herzstück im Spiel des VfB, weil Wataru Endo den Club zum FC Liverpool verlassen hat. Vor dem Start in der ausverkauften MHP-Arena lautet die wichtigste sportliche Frage also: Wer ersetzt den bisherigen Kapitän?

Die Binde des Spielführers wird Abwehrspieler Waldemar Anton tragen, vakant ist die Stelle im Mittelfeld neben Atakan Karazor – für die es wohl zwei Varianten gibt. Eine eher konservative mit dem sehr erfahrenen Genki Haraguchi (32) und eine mutigere mit dem jungen Lilian Egloff (20). Beide agierten bisher etwas offensiver, als das bei Endo der Fall war, dennoch könnte das zuletzt eingeübte 4-4-2-System beibehalten werden. Wahrscheinlicher ist die Variante mit Haraguchi.

„Ich werde nicht jammern“, versicherte der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, eher sehe er es als Ansporn, auch ohne Endo gegen den VfL Bochum erfolgreich zu sein. Diese Herangehensweise fordert der Coach auch von der Mannschaft, denn er weiß: „Es wird ein hartes Stück Arbeit.“ Hoeneß erwartet von den Gästen viele lange Bälle.