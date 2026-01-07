Eine neue Abgabe für Milliardäre in Kalifornien ist zwar noch lange nicht beschlossene Sache - aber einige Tech-Reiche suchen bereits das Weite. Der Chef eines KI-Aufsteigers will jedoch bleiben.
Las Vegas - Die Aussicht auf eine mögliche Milliardärs-Steuer in Kalifornien spaltet das Silicon Valley. Einige Superreiche leiteten bereits den Rückzug auf dem Bundesstaat ein, während andere abwinken. So sagte Nvidia-Chef Jensen Huang dem Sender Bloomberg TV, er habe nicht einmal darüber nachgedacht, wegzuziehen. "Wir haben uns entschieden, im Silicon Valley zu leben - und welche Steuern auch immer sie einführen wollen, so sei es."