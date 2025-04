Mögliche Lösungen?: Verkehr ist das Dauerbrenner-Thema im Trillfinger Ortschaftsrat

1 Die Einmündung des Kapellenweges in die Osterstraße ist für den Trillfinger Ortschaftsrat ein Sorgenkind, weil an dieser Stelle immer wieder Fahrzeuge parken. Foto: Thomas Kost

Unübersichtliches Parken, zu schnelles Fahren: Immer wieder diskutiert der Trillfinger Ortschaftsrat über innerörtliche Verkehrsproblematiken. Jetzt hofft man, dass zwei anstehende Verkehrsschauen Verbesserungen mit sich bringen.









Willi Bürkle, ehemaliger Ortschaftsrat, sprach in der Sitzung am Mittwoch in der Bürgerfragestunde der Ortschaftsratssitzung mehrere Problembereiche an. Wo es in der Obertorstraße hakt (Parken an unübersichtlichen Stellen, zu schnelles Fahren am oberen Ortsausgang) hatte er bereits in einer Übersicht zusammengefasst. Diese Zusammenstellung, so Ortsvorsteher Horst Henle, sei inzwischen ans Ordnungsamt der Stadt übergeben worden.