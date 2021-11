1 Beim Spaziergang durch Donaueschingen ein Joint anzünden? Das ist aktuell noch verboten, könnte in Zukunft aber erlaubt sein, wenn eine Regierung aus SPD, Grüne und FDP zustande kommt. Doch wie sehen das Menschen in Donaueschingen? Foto: Fröhlich

Donaueschingen - Ob sich SPD, Grüne und FDP letztendlich einigen und die kommenden vier Jahre gemeinsam regieren, das ist noch immer nicht zu Ende diskutiert. Bei zahlreichen politischen Themen herrscht Uneinigkeit. An einem Punkt scheint die Regierungsbildung aber nicht zu scheitern. Beim Thema Legalisierung von Cannabis sind sich die Parteien bereits relativ einig. Das Medienecho dazu ist groß und die Meinungen gehen weit auseinander.

Fachstelle Sucht klärt auf

Inge Häßler ist Leiterin der Fachstelle Sucht für den Schwarzwald-Baar-Kreis in VS-Villingen. Sie ist täglich mit der Drogen-Thematik konfrontiert und hat einen differenzierten Blick auf die Debatte. Vorneweg gibt sie zu bedenken: "Noch immer ist Alkohol die häufigste Droge, mit der wir zu tun haben." Cannabis folge auf Platz zwei. "Die Droge ist weit verbreitet, vor allem in der Altersgruppe zwischen 15 bis 30 Jahren." Häßler kennt die suchtmedizinischen Risiken von Cannabis, das oft als "weiche Droge" bezeichnet wird. Vor allem Kinder und Jugendliche seien gefährdet, weil die Gehirnentwicklung bei ihnen noch nicht abgeschlossen ist. Der Konsum der Droge könne in diesem Alter leichter zu psychischen Problemen führen. Schwere Suchtverläufe, die nicht selten in Rehakliniken enden, das alles hat sie schon erlebt. Nichtsdestotrotz befürwortet Häßler die Pläne einer Legalisierung, allerdings erst ab 21 Jahren.

Als wichtigen Grund nennt sie die Entkriminalisierung. Cannabis sei illegal, was die Arbeit der Suchtberater erschwere. Alkoholkonsum könne man bei Präventionsveranstaltungen mit Jugendlichen offen diskutieren. "Bei Cannabis ist das schwieriger. Wer gibt offen zu, schon einmal etwas Illegales gemacht zu haben?", gibt sie zu bedenken. Außerdem würden Konsumenten bei der Beschaffung in Kontakt mit Kriminellen und so auch mit anderen, härteren Drogen kommen. Die Strafverfolgung sowie die daraus resultierenden Strafen könnten weitere negative Auswirkung auf die Konsumenten haben. Mit einer Freigabe sei es möglich, die Abgabe und den Wirkstoffgehalt zu überwachen. Parallel zu einer Freigabe sei es wichtig, ein Werbeverbot umzusetzen, eine breite Informationskampagne zu starten sowie Präventionsmaßnahmen auszubauen. Dass so eine Kampagne wirke, könne man beim sogenannten "Komasaufen" beobachten. Hier seien die Fälle rückläufig.

Meinung eines Apothekers

Eine Freigabe sieht Apotheker Peter Mees von der Hof-Apotheke mit gemischten Gefühlen. Wie andere Stoffe sei auch Cannabis eine Droge mit Suchtpotenzial. "Das birgt Risiken." Viel hänge beim Konsum von der Selbstkontrolle ab. Wichtig sei, dass die Freigabe kein Schnellschuss werde. "Dann kann man darüber reden." Alles müsse gut vorbereitet und durchdacht sein. Ob und wie Apotheken in die kontrollierte Abgabe eingebunden sein könnten, das sei noch nicht abzusehen. Bereits jetzt ist die medizinische Abgabe von Cannabis über Apotheken erlaubt, was bei Mees aufgrund des komplizierten Verfahrens jedoch nur sehr, sehr selten vorkomme.

Thema in der Lokalpolitik

In der Lokalpolitik herrscht eher noch Zurückhaltung zum Thema, meist mit Verweis auf eine bundespolitische Angelegenheit, auf die die Lokalpolitik keinen Einfluss habe. Stadtrat Marcus Milbradt (GUB) teilte jedoch seine persönliche Haltung mit: "Für mich wäre eine Freigabe ab 18 Jahren und eine Abgabe über die Apotheken denkbar." Die persönliche Meinung von Stadtrat Jens Reinbolz (SPD) lautet: "Ich bin etwas unentschlossen, sehe aber positive Effekte in der Entkriminalisierung und in der Möglichkeit, die Qualität und Quantität der abgegebenen Substanz zu kontrollieren. Es muss Konsumenten allerdings klar sein, dass der Abbau im Körper wesentlich länger dauert und eine Fahrtüchtigkeit bestimmt nicht wieder am Folgetag hergestellt ist. Das muss natürlich, wie bei Alkohol auch, kontrolliert werden." Und aus dem Rathaus kam die Rückmeldung: "Solange eine konkrete Gesetzesänderung nicht bekannt ist, kann zu den dadurch möglicherweise entstehenden Auswirkungen auch keine Stellungnahme abgegeben werden."

Polizeiliche Sichtweise

Und was sagt die Polizei? Zahlreiche Delikte, denen sie heute noch nachgehen müssen, könnten wegfallen und so Spielraum für andere Ermittlungen geben. Das Polizeipräsidium Konstanz verwies in dieser Sache jedoch an das Innenministerium des Landes. Dort hieß es, dass man sich in der Koalition in Baden-Württemberg auf folgende Haltung verständigt habe: "Auf Landesebene werden wir die Höchstgrenze der geringen Menge bei Cannabis wie in Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Rheinland-Pfalz festlegen", so Sprecher Carsten Dehner. Dieser landesspezifische Ansatz ist jedoch unabhängig von Plänen auf Bundesebene. Sollte eine bundesweite Legalisierung beschlossen werden, werde man diese Vorgaben entsprechend umsetzen.

Von Thomas Knörr, Revierleiter der Polizei Donaueschingen, war zu erfahren: "Ich als Privatperson kann den Vorstoß nicht gutheißen." Auch wenn Cannabis zu den weichen Drogen zähle, habe sie zum Beispiel Einfluss auf Reaktion oder Auffassungsgabe. Vor allem im Verkehr sieht er daher Probleme. Ein einziger Unfall mit schlimmen Folgen sei für ihn ein Grund gegen eine Legalisierung. Und: Da es in Donaueschingen keine speziellen Brennpunkte gebe, wäre hier eine Entkriminalisierung auch nicht effektiv.

Fachstelle Sucht für den Schwarzwald-Baar-Kreis

Die Fachstelle Sucht für den Schwarzwald-Baar-Kreis mit Sitz in VS-Villingen betreibt auch eine Außenstelle in Donaueschingen. Ziel der Beratungsstelle ist es, der Abhängigkeit präventiv entgegenzutreten und Suchtkranke zu beraten und zu behandeln. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr. Die Mitarbeiter der Beratungsstelle sind telefonisch unter 07721/8 78 64 60 erreichbar. Träger ist der Baden-Württembergische Landesverband für Prävention und Rehabilitation (bwlv). Die Zahl der Drogendelikte geht zurück: Diesen Punkt unterstreicht auch die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung. Ein Blick in die Kriminalitätsstatistik 2020 zeige, dass es zwar Delikte in diesem Bereich gab, dass sich die Zahlen jedoch rückläufig entwickelt haben, mit einem Tiefststand im vergangenen Jahr. 2016 gab es noch 147 Fälle. Die Zahl ging daraufhin kontinuierlich auf 67 Fälle im Jahr 2020 zurück.