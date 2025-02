1 Wer morgens nach draußen geht, hört aktuell schon viele Vögel zwitschern. Foto: Peter Zschunke/dpa-Zentralbild/d/Peter Zschunke

Normalerweise kündigt das fröhliche Gezwitscher am Morgen den Frühling an. Doch in diesem Jahr scheinen sie besonders früh zurück zu sein. Das birgt aber auch Gefahren für die Tiere.









Mit dem Vogelgezwitscher am Morgen verbinden viele Menschen den Beginn des Frühlings. Je lauter es am Morgen ist, desto eher stet der Frühling vor der Tür. Und dennoch: Wer aktuell morgens aus dem Haus geht, hört schon so einige Vögel ihre Lieder trällern.