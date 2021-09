33 Die Stuttgarter Designer Jehs+Laub haben für die deutsche Firma Cor die Sofalinie „Jalis“ entworfen, die sich nach Bedarf umgruppieren und erweitern lässt. Kräftige Farben sieht man häufig bei den Neuheiten, die jetzt auf der Möbelmesse in Mailand gezeigt werden. Foto: Cor/Hersteller

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Rund und bunt, flexibel und nachhaltig sind die Neuheiten: Designer – auch aus Stuttgart – zeigen in Mailand auf der weltgrößten Möbelmesse innovative Entwürfe. Ein Überblick.

Mailand - Die Arbeitswelt hat sich gewandelt, Corona sei Dank. Jetzt haben viele Menschen aus der Not eine Tugend gemacht und sich daheim schöne Zimmer oder zumindest Eckchen eingerichtet, in denen sie ihrem täglichen Broterwerb nachgehen. Und so jeden Tag daheim, haben die Menschen in Deutschland und anderswo genau hingeschaut, wie es bei ihnen so aussieht.

Angebot wählen

und weiterlesen. Unsere Abo-Empfehlung: Probeabo Basis 0,00 € Alle Artikel lesen. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € mtl. *

Jederzeit kündbar Jetzt kostenlos testen Jahresabo Basis 69,00 € * Alle Artikel lesen. Ein Jahr zum Vorteilspreis

Danach jederzeit kündbar Jetzt bestellen Bereits Abonnent? Einloggen