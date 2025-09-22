Möbelindustrie: Es werden wieder mehr Küchen bestellt

Küchen aus Deutschland haben Tradition, in Ostwestfalen sind Firmen wie Nobilia heimisch. Nachdem die Geschäfte der Branche zuletzt eher mau liefen, sind die Auftragsbücher nun wieder voller.
Herford - Das Interesse an Küchen aus Deutschland ist etwas gestiegen. Wie der Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie in Herford mitteilte, lag der Auftragseingang der heimischen Hersteller im Zeitraum Januar bis August 2,6 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Im Inland (plus 3,1 Prozent) stieg die Nachfrage stärker als im Ausland (plus 1,9 Prozent). Grob gesagt die Hälfte der Küchen deutscher Hersteller werden ins Ausland verkauft.