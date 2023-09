Der Möbelhersteller aus Pfalzgrafenweiler mit 140 Mitarbeitern will sich in Eigenverantwortung sanieren. Der Geschäftsbetrieb soll weitergehen. Die bereits vorbereitete Hausmesse, die Ende des Monats stattfinden sollte, wurde aber abgesagt.

Die Geschäftsführung der Gwinner Wohndesign GmbH hat am Dienstag einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Rottweil gestellt. Infolgedessen sei die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet und Rechtsanwalt Marc-Philippe Hornung zum vorläufigen Sachwalter bestellt worden, informierte das Unternehmen. Der Geschäftsbetrieb werde „ohne Unterbrechung uneingeschränkt fortgeführt“, heißt es in einer Mitteilung.

„Wir sind von unseren Produkten überzeugt und werden weiterhin mit dem größtmöglichen Engagement um die Zukunft des Unternehmens kämpfen. Diese Entscheidung zu treffen war für uns sowohl geschäftlich als auch persönlich die wohl schwierigste. Dennoch, aufgrund der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unabdingbar“, wird Tamara Gwinner, Mitglied der Geschäftsleitung, zitiert.

Extremer Umsatzrückgang

„Seit Anfang 2022 wurden, gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Anchor Management, umfassende Maßnahmen zur Restrukturierung und Modernisierung eingeleitet. Diese zeigten bereits sichtbare Erfolge, konnten jedoch den extremen Umsatzrückgang der gesamten Möbelbranche sowie die negativen Auswirkungen von in den Jahren davor getroffenen Entscheidungen nicht vollständig ausgleichen. Wir haben größte Hoffnung, Gwinner in Eigenverwaltung nachhaltig finanziell zu sanieren und langfristig zukunftsfähig aufstellen zu können“, so Tamara Gwinner weiter.

Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung biete die Chance, den bereits eingeschlagenen Pfad der Restrukturierung weiter zu verfolgen und eine Sanierung, unter Aufsicht eines Sachwalters und weiter unterstützt durch die Expertise von Anchor, selbst vorzunehmen, heißt es weiter. Mit Anordnung des vorläufigen Eigenverwaltungsverfahrens seien Vincenz von Braun, Anchor Rechtsanwälte, und Markus Fauser, Anchor Management, als Sanierungsgeschäftsführer bestellt worden.

„Wir kennen die Möbelbranche und das Unternehmen sehr gut und werden die Restrukturierung von Gwinner in der Eigenverwaltung gezielt und konsequent fortsetzen. Wir sind zuversichtlich, mit Unterstützung unserer Geschäftspartner und unter Aufsicht des vorläufigen Sachwalters einen erfolgreichen Sanierungsprozess führen zu können“, wird Markus Fauser in der Mitteilung zitiert.

Mitarbeiter informiert

Der operative Betrieb, die Produktion und die Kundenbestellungen würden während des Verfahrens nahtlos mit den rund 140 Mitarbeitern in Pfalzgrafenweiler fortgeführt. Die Mitarbeiter seien bereits über die aktuelle Situation sowie die geplanten Maßnahmen informiert worden. Löhne und Gehälter würden die nächsten Monate durch das Insolvenzgeld sichergestellt.

„Obwohl wir die seit Jahren potenziell beste Hausmesse Süd vorbereitet haben, müssen wir diese schweren Herzens leider vorerst absagen“, ergänzt Vertriebsleiter Sebastian Göggel. Oberste Priorität habe nun, Sicherheit für Mitarbeiter und Partner zu schaffen. „Im Anschluss hoffen wir darauf, zeitnah die Messeneuheiten vorstellen zu können.“

Die Unternehmen

Gwinner

Das mittelständige Familienunternehmen Gwinner Wohndesign entwickelt und produziert in Pfalzgrafenweiler Wohn- und Speisezimmermöbel im mittleren bis gehobenen Preissegment. Der Vertrieb erfolgt sowohl im stationären als auch im Onlinehandel ausschließlich über Handelspartner.

Anchor

Anchor ist ein Hybrid aus Anwaltskanzlei und Unternehmensberatung. Mit 150 Mitarbeitern in den Bereichen Insolvenz und Sanierung gehört die Kanzlei nach eigenen Angaben deutschlandweit zu den großen Restrukturierungseinheiten und hat viele größere Unternehmen in und außerhalb der Insolvenz betreut.