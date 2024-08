Modeunternehmen feiert Jubiläum: Ein Rückblick auf 125 Jahre Fischerkleidung

Vor nun 125 Jahren war erstmals bei Fischer die Nähnadel eingefädelt worden. Im Jahre 1899 legte Josef Fischer mit seiner damaligen Hausschneiderei den Grundstein zum heutigen Unternehmen der Fischerkleidung GmbH in Schuttertal-Schweighausen. Im Jahre 1932 übernahm sein Sohn Wilhelm Fischer die väterliche Schneiderei. Seine Tätigkeit wurde durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen, das Unternehmen konnte aber vom anschließenden wirtschaftlichen Aufschwung der 50er- und 60er-Jahre profitieren.

Der spätere Nachfolger Adolf Fischer absolvierte 1958 die Meisterprüfung als Schneidermeister in Karlsruhe und erwarb sich anschließend gute Referenzen. Bei einem Arbeitsaufenthalt in München besuchte er verschiedene Zuschnittlehrgänge und qualifizierte sich als Modellmacher und Produktentwickler im Bereich der Mode mit Fachrichtung Uniformen.

Lesen Sie auch

Im Jahre 1964 übernahm Adolf Fischer zusammen mit seiner Frau Frieda die Schneiderei und den Bekleidungshandel von seinem Vater Wilhelm. Vom Ein-Mann-Betrieb hat sich das Haus Fischer stetig „aufwärts“ entwickelt. Für Adolf Fischer war es in all den Jahren niemals eine Frage gewesen, an der Standortwahl seiner Vorfahren zu zweifeln.

Das Unternehmen ist seit 1899 in den Händen der Familie

So steht auf dem Geisberg, im südlichen Ortenaukreis, inzwischen ein beachtlicher Gebäudetrakt. In den letzten Jahrzehnten wurden ständig Erweiterungsbauten vorgenommen. 1950 wurde das Stammhaus nahezu total neu aufgebaut. Größere Bauabschnitte folgten in den Jahren 1964, 1974, 1980,1989 und zukunftsorientiert zu Beginn des neuen Jahrhunderts in den Jahren 2001 und 2002 und letztmalig mit Parkplatz- und Außenanlagen im Jahre 2012 sowie 2018.

Nach diesen zahlreichen Erweiterungen präsentiert sich das mittelständische Familienunternehmen zwischenzeitlich in der vierten Generation und wird von den Brüdern Udo und Jan Fischer als Geschäftsführer geleitet. Die beiden Kinder von Udo Fischer - Michèle und Moritz – sind inzwischen auch in der Bekleidungsbranche tätig. Somit steht die fünfte Generation mit fundierter Ausbildung in den Startlöchern.

Fischerkleidung beschäftigt aktuell mehr als 60 Mitarbeiter und ist damit der größte Arbeitgeber der Gemeinde Schuttertal, mit Firmensitz im oberen Schuttertal, zwischen Elz- und Kinzigtal und zwischen den Städten Offenburg und Freiburg.

Das Bekleidungshaus und die Kleiderfabrik sind die beiden Standbeine

Zwei Standbeine verschaffen dem Unternehmen eine ausgeglichene Strategie. Das Bekleidungshaus bietet ein breitgefächertes Modeangebot mit starkem Service. Zum Angebot zählen große Größen, aktuelle Mode, festliche Kleidung, Hochzeitskleidung für Braut und Bräutigam, Landhaus- und Trachtenmode sowie zünftige Arbeitskleidung für den Handwerker nahezu jeden Bereichs. Rechtzeitig zum 125-jährigen Bestehen wurde der Einzelhandel im Sommer 2024 zeitgemäß umgebaut. Wichtige Servicepunkte des Hauses Fischer sind die gute Beratung der Kunden, ein gutes Sortiment auch in Übergrößen sowie ein Änderungsatelier und ein Kunden-Bistro, das während den üblichen Geschäftszeiten von Mittwoch bis Samstag allen Besuchern zur Verfügung steht.

Die Kleiderfabrik schneidert mit modernster Fertigungstechnologie für etwa 4000 Vereins- und Firmenkunden aus dem gesamten Bundesgebiet und den Nachbarländern hochwertige Uniformen, Imagekleidung, Trachten und zeitgemäße Einheitskleidung. Zum Kundenkreis zählen Firmen, Musik-, Trachten- und Gesangvereine, Spielmanns- und Fanfarenzüge, Schützenvereine, Bergwerkskapellen, Faschingsgesellschaften und Narrenzünfte, Verkehrsbetriebe, Theater, Gastronomiebetriebe und auch der nahe gelegene Europa-Park.

Die Fabrik kann bereits seit 1995 auf eine CAD-gestützte Schnittkonstruktion und eine CNC gesteuerte Zuschnitt-Anlage zurückgreifen. Von hochqualifizierten Schneiderinnen wird in der Kleidermanufaktur unter der Leitung zweier Bekleidungstechniker überwiegend Maßkleidung gefertigt. Seit 1997 ist im Hause Fischer auch eine moderne Automaten-Stickerei eingerichtet.

Um einen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten, werden im Hause Fischer bei zwei oder dreijähriger Ausbildungszeit Textil- und Modeschneider ausgebildet. Frieda, Adolf und Roland Fischer haben durch ihren Einsatz die Weichen für das erfolgreiche Unternehmen gelegt und das wird mit dem diesjährigen Jubiläum gebührend gefeiert. „Made by Fischer“ steht für einwandfreie Verarbeitung, tadellose Passform und erstklassigen Kundenservice.

Anlässlich des Jubiläums feiert das Unternehmen vom 5. bis 7. September. Auf dem Geisberg kann drei Tage lang im neu eröffneten und umgebauten Modehaus geshoppt und gefeiert werden. Die Gäste werden kulinarisch versorgt und musikalisch unterhalten.