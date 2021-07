8 Models präsentieren im Rahmen der Mailänder Modewoche „short short“ in einer Kreation von Prada der Kollektion Frühjahr/Sommer 2022 am Strand. Foto: dpa/Fashionpps

Schon bemerkt? Es ist Sommer. Und wieder einmal fragen sich viele Menschen, wie kurz Herrenshorts eigentlich sein dürfen. Nach der Mailänder Modemesse lautet die Antwort: Gefährlich kurz!

Stuttgart - Die Herrenwaden-Parade ist beeindruckend. Wer sich in einer städtischen Fußgängerzone in diesem Land für eine halbe Stunde auf eine Bank zur modischen Recherche setzt, ist bald überzeugt: Kein Einziger schämt sich noch seiner dünnen, dicken oder krummen Stoppelbeine. Was früher nur Schuljungen, Sportler und Kleingärtner trugen, ist heute die Kleidungsnorm. Sobald das Thermometer mehr als 20 Grad Celsius anzeigt, gehört der deutsche Mann in knöchellangen Hosen mittlerweile einer Minderheit an, so scheint es zumindest.

