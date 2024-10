Modernisierung abgeschlossen: Lahrer Bürgerbüro nun mit Infotheke

Die Modernisierung der städtischen Einrichtung ist abgeschlossen. Ziel ist es, einen schnelleren Service zu bieten und Wartezeiten zu reduzieren. An der Theke empfängt Annekatrin Thelen die Besucher.

Ende 2022 hat das Bürgerbüro ein Ticketsystem in Betrieb genommen, um die Wartesituation für die Besucher zu entzerren. Dieses System hat sich zur Terminkoordination bewährt, wird nun aber um die Infotheke ergänzt. Dort empfängt Annekatrin Thelen die Gäste des Bürgerbüros und klärt direkt alle Angelegenheiten, die weder einen hohen Zeitaufwand noch eine individuelle Beratung erfordern.Das berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Demnach können die Bürger an der Infotheke beispielsweise einen Antrag abgeben, gelbe Säcke abholen oder sich ihren beantragten Reisepass oder Personalausweis aushändigen lassen. Für alles, was sich nicht an der Infotheke abwickeln lässt, ziehen die Gäste ein Ticket für eine individuelle, fachlich vertiefte Beratung.

Sollte das Bürgerbüro nicht die richtige Anlaufstelle sein, erfolgt direkt an der Theke eine Vermittlung an die zuständige Facheinheit, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Trennwände zwischen Beratungsplätzen

„Die Kombination aus Ticketsystem und Infotheke ermöglicht es uns, die Bearbeitung der Anliegen passgenau zu steuern“, so Lucia Vogt, Leiterin des Ordnungsamts der Stadt Lahr, dem das Bürgerbüro zugeordnet ist. „Seit der Einführung des Ticketsystems sind wir wiederholt gefragt worden, ob es wirklich nötig sei, auch bei vergleichsweise geringfügigen Anliegen ein Ticket ziehen zu müssen. Diese Hinweise aus der Bürgerschaft haben wir gerne aufgenommen und sind zuversichtlich, jetzt eine gute Lösung gefunden zu haben.“

Mit der Einrichtung der Infotheke ist die Modernisierung des Lahrer Bürgerbüros, die bereits im Frühjahr begonnen hat, abgeschlossen. Erstmals seit seiner Eröffnung vor nun 22 Jahren ist die Möblierung erneuert worden, wie die Stadt mitteilt. Zwischen den Beratungsplätzen befinden sich jetzt außerdem Trennwände, welche der Diskretion dienen und zugleich die bauliche Offenheit und Transparenz erhalten.

Öffnungszeiten

Persönliche Vorsprachen sind im Bürgerbüro am Rathausplatz zu diesen Öffnungszeiten möglich: Montag und Dienstag von 8.30 bis 17 Uhr, Mittwoch von 8.30 bis 13 Uhr, Donnerstag von 8.30 bis 18 Uhr, Freitag von 13 bis 17 Uhr sowie Samstag von 10 bis 13 Uhr. Erreichbar ist das Büro auch via Telefon 07821/9 10 03 33.