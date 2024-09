Entwickelt, einstudiert und aufgeführt haben es etwa 20 Kinder und Jugendliche zumeist aus sozial schwachen Familien, die auf Einladung der Prinzessin Kira von Preußen Stiftung hier zwei schöne Ferienwochen verbracht haben.

Das Musical mit dem Titel „Augen auf” ist ein modernes Märchen, das die Feriengäste selbst geschrieben und eingeübt haben. Es handelt davon, wie plötzlich Eltern und Handys sind weg sind und drei Jungen, ausgerüstet mit einer Schatzkiste, viele Abenteuer bestehen müssen. Dabei helfen ihnen Elfen und Waldnymphen, aber auch Zombies und Kobolde treiben ihr Unwesen.

Teilnehmer aus verschiedenen Ländern

Geleitet wurde das Projekt von Todd Fletcher und seinem Team von PluralArts, das auf interkulturelle Projekte spezialisiert ist.

Und tatsächlich war die Gruppe bunt gemischt, die Teilnehmer hatten deutsche, französische, spanische, russische, ukrainische, amerikanische, afghanische, libanesische oder kambodschanische Pässe, unter ihnen fanden sich Christen, Juden, Muslime und Buddhisten.

„Aber“, sagt Todd Fletcher, “wir reden nicht über die Religion, wir lernen uns über die Musik, die Kreativität und das gemeinsame Ziel kennen“.

Aufführung auch in Berlin

Prinzessin Sophie von Preußen, die die Kira Stiftung leitet, und ihrer Familie begleiteten die Proben. Die Prinzessin freute sich dabei, dass die Kinder hier lernen konnten, „ dass sie zusammen Großartiges vollbringen können, wenn sie alles Trennende hinter sich lassen”.

Aufgeführt wurde das Stück zunächst auf der Burg und anschließend in Berlin. Hier war unter anderem auch der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Begleitung seiner Frau unter den Gästen, ebenso Dr. Margot Friedländer . “Das ist genau das, wofür ich arbeite”, so die 102 Jahre alte Holocaustüberlebende zu dem Erlebnis.