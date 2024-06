1 140 Sängerinnen und Sänger sangen zur Ehre Mariens und Gottes John Rutters „Magnificat“ in der Ettenheimer Bartholomäus-Kirche. Foto: Decoux

Als Publikumsmagnet in Sachen geistlicher Musik hatte sich das gemeinsame Konzert des Münchweierer Kirchenchors „Heilig Kreuz“ mit dem Gundelfinger Kammerchor Cantemus entpuppt. Mehr als 200 Zuhörer lauschten in Ettenheim Rutters „Magnificat“.









Vor dem Hauptwerk „Magnificat“ als Mariens Lobgesang vom englischen Komponisten John Rutter präsentierten die beidem Chöre zunächst erst andere themenverwandte Werke Rutters. So erklang das freudige „For the Beauty of the Earth“ in lieblicher, fast schlagerähnlicher Manier. Es folgte das etwas sakraler klingendem Segensgebet „The Lord bless and keep you“, gefolgt von wiederum recht munterem Schöpfungsdank „Look at the World“.