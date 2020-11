Moderatorin in Balingen Sonja Faber-Schrecklein trotzt Corona-Lockdown

Wie es ihr ohne die Aussicht auf die Fasnet und die Fasnets-Berichterstattung gehe, wollte Pauli von der Faber-Schrecklein wissen. "Beim SWR arbeiten wir an einem Ersatzprogramm", verriet die gebürtige Esslingerin. Derzeit sei zum Beispiel eine bunte Sendung in Arbeit – "›Dui do ond de Sell‹ sind auch mit dabei" – verriet Faber-Schrecklein, "in der auf zurückliegende Fasnetsumzüge geblickt wird."

Fragen von Zusehern kamen wenige, ein User wollte wissen, ob es wahr sei, dass Krankenhaus-Personal arbeiten müsse, wenn es zwar Corona-positiv sei, aber keine Symptome zeige. Das bejahte der Landrat, und diese Antwort dürfte der größte Aufreger der Sendung gewesen sein.

Unverblümt fragte der Pauli dann die Moderatorin, wie sie denn so ihren Lockdown-Alltag gestalte. Faber Schrecklein: "Ich bin trotzdem viel unterwegs, in der Natur. Aber auch beruflich und dann eben mit Abstand, Trennwand und Maske."

Dann drehte Faber-Schrecklein den Spieß um und fragte Pauli, wie er denn seinen Lockdown-Alltag so meistere. Pauli erzählte. Von Masken im Landratsamt und vom Wandern, das er auch gleich seinen Zusehern empfahl: "Gehen Sie raus, halten Sie sich an die AHA-Regeln, dann haben alle zusammen weniger Stress!" Faber-Schrecklein schloss mit dem Satz: "Das Leben anderer zu schützen, ist unsere oberste Bürgerpflicht!" Pauli: "Das kann ich nur unterstreichen."