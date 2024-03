1 Moderatorin Lola Weippert hat genug von Hass und Beleidigungen im Netz. (Archivbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Wieder ist die Moderatorin Lola Weippert Zielscheibe wüster Anschuldigungen im Netz geworden. Diesmal stellt sie die Angreifer bloß – mit einer deutlichen Botschaft.









Die in Rottweil geborene Moderatorin hat sich in einem bewegenden Instagram-Beitrag gegen Hass im Netz gewehrt und einige besonders schmähende Kommentare öffentlich gemacht. Sie habe nach dem Auftritt in einer TV-Show „Kommentare erhalten, die mir echt zu schaffen gemacht haben“, sagte sie am Donnerstag in einem Videobeitrag. Und las einige auf ihrem Smartphone vor.