Modenschau und Talk: Frauen sind in Winterlingen dem wahren Lebensglück auf der Spur

Frauen sind in Winterlingen dem wahren Lebensglück auf der Spur

1 Erst Talk, dann Modenschau: Die Damen der Diskussionsrunde warfen sich im Anschluss selbst in Schale und schritten über den Laufsteg. Foto: Weiger-Schick

Viel Sonnenschein, gut gelaunte Talk-Gäste und fröhliche Besucherinnen. Dazu eine Modenschau, die Lust auf den Sommer machte: Der „ML Shop“ hatte wieder einmal in seine Store-Räume nach Winterlingen eingeladen.









Der „ML Shop“ von Monika Lorch und Nina Lorch-Beck gilt einerseits als Adresse für exklusive Mode. Er ist andererseits dafür bekannt, dass die „Lorchis“ gerne zu besonderen Veranstaltungsformaten einladen. Unerheblich ob Autorenlesungen, Modeschauen, Benefizgalas oder Talkformate. Dieses Mal gab es in Winterlingen einen besonderen Charity-Nachmittag mit vielen spannenden Gesprächen und einer sommerlichen Modeschau. Der Erlös kommt der Nachsorgeklinik in Tannheim zugute. Eine Institution, die Monika Lorch und ihrer Tochter Nina seit jeher besonders am Herzen liegt.