6 Sie sind die neuen Ehrenmitglieder des VfR Sulz, hier zusammen mit den Laudatoren. Foto: Steinmetz

350 Besucher wollten sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen. Das war beim 100. beziehungsweise 105. Jubiläum des VfR Sulz geboten.









Link kopiert



Das war ein Anlass zum Rückblick in die bewegte Geschichte, Grußworte, Glückwünsche, Dankesworten an die vielen Ehrenamtlichen, die den Verein am Leben hielten und halten, sowie Ehrungen.