9 Wundervoll – Lisa Müller kombiniert Beeren-Töne mit den Trendfarben Greige, Grau und Off-White Foto: Lück

Es ist die einzige und erste Modeschau in Horb seit zwei Jahren. Und im Steinhaus gibt ein echtes Fashion-Statement.















Link kopiert

Horb - Ursula Tillery von Mode Gramer: "Mode macht selbstbewusst. Die schönste Form, um sich in der Öffentlichkeit mit seinem persönlichen Statement zu präsentieren." Deshalb hat sie Horbs erste und einzige Modenschau seit zwei Jahren auf die Beine gestellt. Im Steinhaus. Die Models: Ü60 und "forever young", also "für immer jung, wie es in einem bekannten Lied von Alphaville heißt! Ebenso wie die Kundschaft auf Einladung des Stadtseniorenrats.

Catwalk auf Stein, DJ mit Akkordeon

Der Catwalk: Die dunkelroten Fliesen des Steinhauses. Der DJ: Kein cooler, housiger Electro-Mix. Sondern Akkordeon-Genie Hans Schick. Das Catering. Kein Prosecco-Gedöns, kein Fingerfoods. Donauwelle vom Saur mit der Gabel, Kaffee – aber bitte mit Sahne.

Das Publikum: Ü60.

Dann kommen die Models.

Die elegante Barbara schwingt das Bein

Elegant: Organisatorin Barbara Terlau. Schwingt das Bein, zeigt den Wollmantel, die Edel-Jeans mit Fantasy-Muster.

Körperbewusst. Liana Schliep lässt die Fashion-Fans gleich das Material des grauen Wollmantels fühlen, der Rollkragenpulli in Koralle umschmeichelt ihre Figur. Tillery: "Das ist normal bei unserer Modenschau, dass die Gäste gleich die Preise checken und das Material fühlen. Wir sind ja unter uns!"

Accessoires als Blickfang

Die Selbstbewusste. Eva Michael geht aufrecht durch die engen Stuhlreihen. Der federleichte dunkelblaue Steppmantel umschmeichelt die Figur, die lange Kette mit dem mondförmigen Silberaccessoire glänzt auf dem dunkelblauen Pulli. Tillery: "Accessoires sorgen mit ihrem Kontrast dafür, dass die Kleidung nicht so dunkel wirkt!"

Lisa Müller lässt den Gehstock an der Umkleide. Wirbelt mit dem Regenschirm über den Catwalk, zieht kokett den Kragen vors Gesicht. Wunderbar – auch die Kombination aus der beerenfarbenen Long-Jacke, Pulli in grau-greige. Ergänzt den sonnigen Herbst- und Winter-Look.

Ursel Kirchner wird zur Party-Lok

Sportlich. Anna Zimmermann bringt mit ihrer Kombi aus Off-White-Jacke und dem schwarz-weiß Pulli den Anti-Grau-Trend auf den Punkt. Tillery: "Viele wollen helle Farben im Winter tragen!"

Die Unbekümmerte. Ur-Oma Ursel Kirchner hat sich den rot-schwarzen Pulli geschnappt. Schiebt fröhlich zur Musik als Party-Lokomotive die Stimmung im Steinhaus zu den schmissigen Akkordeon-Klängen an. Legt sogar auf dem Catwalk noch ein Tänzchen mit dem Rollator von Sponsor-Partner Schlather hin! Alle klatschen mit.

Das Ü60 Lifestyle-Statement im Steinhaus

Was für ein Fashion- und Lifestyle-Statement bei Horbs erster und einziger Modenschau. Ursel Kirchner sagt augenzwinkernd: "Wenn die Musik stimmt, kenn ich kein Halten mehr!"