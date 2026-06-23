Modellflugtag: Abenteuerliche Loopings und teils rasantes Tempo

Die Rottweiler Modellflieger haben beim „Tag des Modellflugs“ mit ihren Flugkünsten am Langen Berg begeistert. Auch ein „Flugschüler“ drehte seine Runden.
Einen schöneren Vereinsort kann man sich kaum wünschen: Der Flugplatz der Rottweiler Modellflieger liegt idyllisch auf dem Langen Berg mit herrlichem Blick auf Rottweils Türme und die Stadtkulisse samt Hängebrücke. Dienstags und samstags treffen sich hier die Rottweiler Modellflieger, um ihre beeindruckenden Maschinen fliegen zu lassen, sich auszutauschen und zu fachsimpeln.