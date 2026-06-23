Modellflugtag: Abenteuerliche Loopings und teils rasantes Tempo

Die Rottweiler Modellflieger haben beim „Tag des Modellflugs“ mit ihren Flugkünsten am Langen Berg begeistert. Auch ein „Flugschüler“ drehte seine Runden.

Einen schöneren Vereinsort kann man sich kaum wünschen: Der Flugplatz der Rottweiler Modellflieger liegt idyllisch auf dem Langen Berg mit herrlichem Blick auf Rottweils Türme und die Stadtkulisse samt Hängebrücke. Dienstags und samstags treffen sich hier die Rottweiler Modellflieger, um ihre beeindruckenden Maschinen fliegen zu lassen, sich auszutauschen und zu fachsimpeln.

Der Flugbetrieb fasziniert. Das konnte man beim „Tag des Modellflugs“ am Samstagnachmittag direkt miterleben. Ganz unterschiedliche Flieger gingen hier an den Start: Segler und Propellermaschinen – mit Benzinmotor oder auch elektrisch. Und längst nicht mehr alle Modelle sind mühsam und mit viel Liebe zum Detail selbst gebaut, sondern inzwischen gibt es auch 3D-gedruckte Flieger. Und die zischen förmlich über den Platz, obwohl sie mit Elektromotoren ausgestattet sind.

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Zwischen einer Minute und einer Stunde – beim Segelflieger – können die schicken kleinen Flugzeuge in der Luft bleiben. Während die einen rasant hin und her sausen, fliegen andere gefühlt gemütlicher, drehen ihre Runden und machen Loopings – das Geschick der Piloten am Boden vorausgesetzt.

„Das Fliegen ist eigentlich das Schwierigste, vor allem die Landung“, erklärt Martin Wenzler, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Nahezu jeder habe in seiner Karriere schon mal eine Bruchlandung erlebt. „Manchmal kann man die Flugzeuge reparieren, manchmal sind sie leider auch nur noch für die Tonne“, ergänzt Jugendwart Bernd Ganter. Und apropos Jugend: Der Verein ist dringend auf der Suche nach fluginteressiertem Nachwuchs.

Mit dem Fluglehrer auf dem Platz

Ein junger Mann ist am Samstag mit seinem „Fluglehrer“ auf dem Platz. Beide haben Fernsteuerungen, die miteinander verbunden sind. Der Fluglehrer kann also jederzeit korrigieren, um eine Bruchlandung oder einen Absturz zu verhindern. Er gibt dem Flugschüler Anweisungen und Tipps. „Rechts noch ein wenig korrigieren. Ja, sehr gut. Jetzt eine Kurve fliegen“, so kann man die Flugstunde mitverfolgen. Der Flugschüler hat sichtlich Spaß und freut sich über seine Fortschritte.

Die anderen Flieger beobachten das Geschehen voller Interesse. Einer nach dem anderen lässt seine Flugzeuge ihre Runden am Himmel drehen, manchmal gehen auch mehrere gleichzeitig in die Luft. „Das geht gut und ist ein schöner Anblick“, schwärmt Bernd Ganter. Und so gibt es hier an dieser schönen Spazierstrecke am Wochenende auch immer mal Zaungäste, die das Geschehen am Himmel fasziniert beobachten.

Der Verein

Der Verein Modellflieger Rottweil wurde vor 32 Jahren gegründet. Aber bereits davor gab es mehr als 20 Jahre die Vereinigung von Rottweiler Modellfliegern. Der Verein hat etwa 35 Mitglieder unterschiedlichen Alters, die sich regelmäßig treffen. „Dennoch suchen wir Nachwuchs, der sich für Modellbau und den Flugbetrieb interessiert, und sind für neue Vereinsmitglieder stets offen“, lassen Martin Wenzler und Bernd Ganter wissen.