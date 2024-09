Modellfluggruppe Wächtersberg: Vor 50 Jahren begann brandheiße Vereinsgeschichte

Im Mai 1974 – genauer gesagt am vierten Tag des Monats – beginnt die Geschichte der Modellfluggruppe auf dem Wächtersberg. In diesem Jahr feiert der Wildberger Verein sein 50-Jahre-Jubiläum.

Ein Tag ganz im Sinne des Modellflugs stand bei der Modellfluggruppe Wächtersberg (MFG) an. Denn der Verein lud zu einer großen Feier für das 50-Jahre-Jubiläum auf das Gelände in Wildberg ein. Der großen Feier ging die Austragung des Großsegler-Jubiläumspokals voraus. Im Anschluss hatten die Vereinsmitglieder und Besucher der befreundeten Vereine die Gelegenheit zum freien Fliegen.

Gegen Abend ging es dann zum offiziellen Teil der Feier über. Falk Waidelich, langjähriger erster Vorsitzender der MFG, ließ 50 Jahre Vereinsgeschichte Revue passieren, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Er erinnerte dabei auch an die Höhen und Tiefen des Clubs.

Die Vorgeschichte des Segelflugs Am 4. Mai 1974 riefen 14 Gründungsmitglieder im damaligen Gasthof Sonne in Wildberg die MFG ins Leben. Der Flugsport hatte in Wildberg und auf dem Wächtersberg allerdings eine lange Tradition. Denn bereits am 1. Januar 1929 wurde die Flug- und Arbeitsgruppe Wildberg gegründet.

Brände zerstören Flughalle mehrmals

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Wächtersberg dann zur Segelflugübungsstelle. Der Flugbetrieb wurde auf die Hochebene des Wächtersberg verlegt und eine erste Flugzeughalle gebaut. Am Ende des Krieges wurde die Halle jedoch beschossen und brannte ab.

Vor 50 Jahren gründete sich die MFG Wächtersberg. Foto: Wolfi Eitelmann

Erst 1959 nahmen die Wildberger Segelflieger den Flugbetrieb wieder auf und erstellten an gleicher Stelle eine neue Halle. 1971 sei die Halle mit allen darin untergestellten Flugzeugen leider durch einen Brandanschlag vernichtet worden, erzählte Waidelich. Die Flugsportvereinigung (FSV) stand vor dem Nichts. Die FSV Wächtersberg orientierte sich neu und baute einen neuen Segelflugplatz.

Diese Vorgeschichte sei für die Wildberger Modellflieger zur Gelegenheit geworden einen eigenen Verein zu gründen und das Gelände nach langen, intensiven Gesprächen zu übernehmen.

Segler Classics aus der Taufe gehoben

Die Entwicklung der Modellfluggruppe Das Modellfliegen und auch die MFG entwickelten sich weiter und es kamen immer mehr Mitglieder dazu. Ein Höhepunkt sei besonders die Ausrichtung einer deutschen Meisterschaft im F3B Flug, mehrere Ausstellungen in der Stadthalle in Wildberg und einige Flugtage gewesen.

Der Tiefpunkt dagegen sei der 3. April 1997 gewesen, erinnert sich Waidelich. Durch einen Brandanschlag wurde das Vereinsheim mitsamt Inneneinrichtung und aller im Hangar aufbewahrten Flugzeuge erneut Opfer der Flammen. Doch innerhalb eines halben Jahres entstand durch einen gemeinsamen Kraftakt der Mitglieder, mit Hilfe eines befreundeten Architekten und vielen Sach- und Geldspenden das neue, jetzige Vereinsheim.

Die Modelle der MFG Wächtersberg sind ganz verschieden. Dieses sieht dank einer Beleuchtung aus, als würde es brennen. Foto: Thomas Ruppert

Anfang der 2000er-Jahre wurden gemeinsam mit dem Deutscher Modellfliegerverband (DMFV) die mittlerweile gut bekannten Segler Classics aus der Taufe gehoben. Die Veranstaltung ist nach wie vor ein großer Erfolg und bringt jährlich viele Besucher, Gäste und Piloten auf den Wächtersberg.

Auch sportlich könne der Verein glänzen. Mehrere deutsche Meisterschaften im OLC hat der Verein im Einzel und der Mannschaft wortwörtlich gemeistert. Ebenso nahmen Mitglieder an nationalen und internationalen Meisterschaften teil und sind auch in diesem Jahr in verschiedenen GPS-Wettbewerben aktiv. Im Vordergrund stehe allerdings immer das Genussfliegen, betont der Vorsitzende abschließend.

Gute Zusammenarbeit wird gelobt

Die Glückwünsche und Ehrungen zum Jubiläum Zur Jubiläumsfeier eingeladen war auch Bügermeister Ulrich Bünger, der es sich nicht nehmen ließ, der MFG Wächtersberg zum Fünfzigsten zu gratulieren. In Vertretung des DMFV-Präsidenten Hans Schwägerl nahm Generalsekretär Uli Hochgeschurz an der Jubiläumsfeier teil.

Zur Feier des Tages kamen viele Gäste und Freunde auf das Vereinsgelände auf dem Wächtersberg. Foto: Thomas Ruppert

Er überbrachte die Glückwünsche des DMFV-Präsidiums und stellte in seinem Grußwort die besondere Bedeutung funktionierender Vereinsstrukturen und leidenschaftlicher Jugendarbeit heraus, heißt es in der Mitteilung. Hochgeschurz dankte den Verantwortlichen der MFG für ihren nimmermüden Einsatz und die gute Zusammenarbeit, die in diesen schnelllebigen Zeiten keine Selbstverständlichkeit mehr sei.

Der offizielle Teil des Abends endete mit der Siegerehrung des Großsegler-Jubiläumspokals und der Würdigung einiger besonders verdienter Mitglieder. Bei gekonnter Live-Musik der Band „The Fairy Meadows“ feierten Vereinsmitglieder und Gäste bis in die Nacht hinein ein großartiges Fest zum 50-jährigen Bestehen ihrer MFG Wächtersberg.