So auch am vergangenen Wochenende, als sich wieder Drohnenpiloten aus den Reihen des Villinger Vereins zusammen mit Interessierten ohne Vereinszugehörigkeit und Drohnenpiloten aus den Nachbarvereinen trafen.

Die Besonderheit in diesem Fall versteckt sich hinter den zusätzlichen drei Buchstaben FPV. Eine Besonderheit, bei der die Modellflieger die Drohnen über eine mitfliegende Kamera steuern. Das Kürzel steht für „First Person View“.

„Bei diesen Treffen wird das Modellfluggelände für den regulären Betrieb gesperrt und eigens für die FPV-Drohnen ein Geschicklichkeitsparcours aufgestellt“, teilt der Verein mit.

Es gilt Tore zu durchfliegen, irre schnelle Wenden hinzulegen und dabei keine der Hindernisse zu berühren oder gar die Orientierung zu verlieren. Es ist eine sehr rasante Variante des Modellfliegens, die schnelle Reaktionen und gutes räumliches Vorstellungsvermögen erfordern. Die Drohnenpiloten versinken dabei vollkommen in das Flugbild aus der Onboard-Kamera, deren Bild per Funk in ein Headset übertragen wird, zeigt der Verein auf, wie spannend das Fliegen sein kann.

Eine Drohne fliegt im Parcours. Foto: Modellfluggruppe

Die Villinger Modellflieger veranstalten solche FPV-Meetings in loser Reihenfolge und lädt Interessierte an diesen Meetings auch ohne Vereinszugehörigkeit ein, sich beim Verein zu melden. Solche Meetings bieten die seltene Gelegenheit in der Region, auf einem zugelassenen Modell Fluggelände mit bereitgestellten Hindernis-Parcours zu fliegen. Der Reiz ist ungleich größer als das alleinige Fliegen.

Ein fester Termin für ein nächstes Meeting steht noch nicht fest und richtet sich auch stets nach den Wetterbedingungen und der Anzahl der Interessenten. Wer in Zukunft einmal als Teilnehmer mit der eigenen FPV-Drohne an einem solchen Treffen teilnehmen möchte, meldet sich am besten zeitnah per E-Mail unter info@mfgvs.de oder nimmt den Kontakt über die Vereinswebseite http://www.mfgvs.de auf.