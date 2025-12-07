Modelleisenbahner in Schwenningen: Besucher bewundern herausgeputzte Anlage

Zum Auftakt der Weihnachtsausstellung des Modell-Eisenbahn-Clubs Schwenningen herrschte großer Andrang. Die Mitglieder gaben einen Einblick in ihr Hobby.
Ein toller Erfolg für den Modell-Eisenbahn-Club Schwenningen (MEC) war am Samstag und Sonntag das erste Wochenende der Weihnachtsausstellung. In den Clubräumen an der Schlegelstraße 38/1 drängten sich zeitweise die interessierten Besucher. Für MEC-Vorstand Frank Förster und sein Team bestes Indiz dafür, dass es noch genügend Leute gibt, die an dem Hobby ihren Spaß haben.