Modelleisenbahn in VS

1 Davis Schätzle bestaunt den Zugverkehr auf der Anlage. Foto: Hans-Jürgen Götz

Jetzt kommt die letzte Gelegenheit für dieses Jahr noch einmal die Modelleisenbahn in der Galerie 87 in Schwenningen bestaunen zu können. Doch darüber hinaus gibt es auch bei weiteren Clubs in der Region gute Gelegenheiten.









Weihnachtszeit ist traditionell auch Modelleisenbahnzeit. Leider mussten der Villinger Eisenbahnclub (VEC) dieses Jahr aufgrund von Umbaumaßnahmen am Gebäude im Dezember pausieren. Am 4./5. Januar soll es dann aber wieder eine Ausstellung in der Webergasse geben.