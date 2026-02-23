Modellbau in Owingen: Stöbern, Kaufen, Schwätzchen halten

Bei Schmuddelwetter hält man sich doch gern im Trockenen auf. Beste Voraussetzungen also für die 33. Modellauto- und Modelleisenbahnbörse in Owingen.

Wegen des anhaltenden Regens am vergangenen Samstag herrschte laut Sportvereins-Schriftführer Thomas Saumweber „ideales Börsenwetter“, denn man könne draußen nichts arbeiten. „Die Erfolgsgeschichte geht weiter“, meinte auch der Vereinsvorsitzende Ewald Sinz angesichts des großen Publikumsandrangs in der Halle. Bis zur Mittagszeit waren bereits rund 300 zahlende Besucherinnen und Besucher an der Kasse am Eingang gezählt.

Modellbörsenfans sind treue Seelen: Zwei Drittel der rund 50 Aussteller waren schon früher bei einer Börse in Owingen mit ihrem Angebot vertreten und belegten auch in diesem Jahr einen der 100 Tischen mit ihren Modellauto- oder Eisenbahn-Raritäten. „Wir freuen uns aber immer wieder auch auf neue Anbieter, was für eine Durchmischung unsere Börse sorgt und sie für alte wie junge Sammler so interessant macht“, meinten Saumweber und Sinz.

Aussteller wie Besucher schätzen das Flair in der Eyachtalhalle in Owingen und das vielseitige Angebot dort. Die Aussteller kommen aus nahezu allen Himmelsrichtungen: aus Oberschwaben, wie aus Biberach oder Aulendorf genauso wie aus dem Schwarzwald oder aus dem Stuttgarter Raum. Dasselbe gilt für die Besucher, die inzwischen selbst aus der Schweiz ins Eyachtal anreisen. Man freut sich Gleichgesinnte und immer wieder neue Sammlerfreunde zu treffen.

Knapp 600 Gäste tummelten sich in der Eyachtalhalle

Über den Tag verteilt, dürften es dann knapp 600 Gäste gewesen sein, die sich bei der Börse in der Eyachtalhalle tummelten, sich umschauten, stöberten, fachsimpelten und im besten Falle natürlich etwas kauften. Auf den Tischen gab es Modellautos von Markenherstellern in allen Größen, Formen und Farben. Bei den Eisenbahnen waren Lokomotiven, Waggons in allen gängigen Spurgrößen und natürlich immens viele Kleinteile und Zubehör für den Eisenbahnspaß zuhause erhältlich.

Wer vom Stöbern, Schauen und Kaufen genug hatte, der konnte sich im Sportheim des SV Owingen im Obergeschoss der Eyachtalhalle verköstigen lassen. Dort hatten die Sportler sowohl Fleischkäse mit Kartoffelsalat oder Bauernbratwurst und diverse Getränke im Angebot.

Den Erlös der Börse investiert der Sportverein Owingen in die Jugendarbeit des Vereins. Übrigens, der Termin für die 34. Börse steht bereits fest: Sie wird am Samstag, 13. Februar 2027, in bewährter Form in der Halle stattfinden.

Nicht weniger erfolgreich verlief die tags darauf von Frauen des SV Owingen organisierte Börse mit Kinderbekleidung und Spielsachen. Zahlreiche Anbieterinnen hatten sich bereits vorher über dazu extra eingerichteten App angemeldet und dann ihre gebrauchten Artikel an ihren Tischen zum Verkauf angeboten.

Der Erlös dieser Börse ist ebenfalls für die Jugendarbeit des Owinger Sportvereins vorgesehen.