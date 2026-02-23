Modellbau in Owingen: Stöbern, Kaufen, Schwätzchen halten

Bei Schmuddelwetter hält man sich doch gern im Trockenen auf. Beste Voraussetzungen also für die 33. Modellauto- und Modelleisenbahnbörse in Owingen.
Wegen des anhaltenden Regens am vergangenen Samstag herrschte laut Sportvereins-Schriftführer Thomas Saumweber „ideales Börsenwetter“, denn man könne draußen nichts arbeiten. „Die Erfolgsgeschichte geht weiter“, meinte auch der Vereinsvorsitzende Ewald Sinz angesichts des großen Publikumsandrangs in der Halle. Bis zur Mittagszeit waren bereits rund 300 zahlende Besucherinnen und Besucher an der Kasse am Eingang gezählt.