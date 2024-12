Modellbahntage in Rottenburg: Hunderte Fans schauen sich Eisenbahnen an

1 Rund 1000 Besucher kamen am Wochenende zu den Modellbahntagen in die Zehntscheuer. Foto: Baum

Ab und zu wummert eine Lokomotive – ein Soundmodul macht dies möglich. Wer am Wochenende in die Zehntscheuer kam, der wusste nicht, wo er zuerst hinschauen sollte: Die Modellbahntage der Rottenburger Modellbahnfreunde waren ein richtiger Hingucker.









Link kopiert



Da fuhren etwa weiße Engel auf einem Zügle mit, oder eine Minimodellbahnanlage war in einem Koffer untergebracht. Weihnachtszeit ist auf jeden Fall auch Modelleisenbahnzeit – so manch einer holt seine Märklinbahn spätestens zu Weihnachten aus dem Keller oder vom Dachboden. Doch in der Rottenburger Zehntscheuer kamen bei den Modellbahntagen auch all jene auf ihre Kosten, die einfach nur schauen wollten. Am Samstag kamen rund 300 Besucher, und am Sonntag waren es noch einmal um die 600.