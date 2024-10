Modellbahnschau in Jettingen: Eine von ihnen passt in eine Walnuss

Eine von ihnen passt in eine Walnuss

Modellbahnschau in Jettingen

1 „Schnell amoll a Hells“ ist auch in Jettingen zu sehen. Foto: Jürgen Heinritz

Die Dieterle-Halle in Jettingen wird Ende Oktober zu einem Anziehungspunkt für Modellbahnfreunde aus ganz Süddeutschland. Eine internationale Interessengemeinschaft hat dazu eingeladen.









Die Internationale Interessen-Gemeinschaft Spur Null e.V. lädt die Bevölkerung zu ihrer Modellbahnausstellung am Samstag, 26. Oktober, von 11 bis 18 Uhr, und Sonntag, 27. Oktober, von 10 bis 16 Uhr, ein. Verschiedene Händler und Aussteller aus der Region und aus Süddeutschland mit Exponaten in verschiedenen Spurweiten sind der Einladung nach Jettingen in die Willy-Dieterle-Halle gefolgt.