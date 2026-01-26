Modellbahn in Balingen: Die Züge mit dem Smartphone steuern

Digitale Technik trifft auf Geduld und Handwerk: Beim Modellbahntreff in Balingen erschaffen Jugendliche Miniaturwelten und erzählen darüber, was sie daran fasziniert.

Diese Sehnsucht ist schmalspurig und kleinteilig. Nostalgie trifft in der Werkstatt des Modellbahntreffs Zollernalb auf Kreativität. In dem großen Raum weicht die Schnelllebigkeit des Alltags einer spürbaren Beständigkeit. Schlichte und aufwendig bemalte Züge fahren durch Traumlandschaften verschiedener Jahrzehnte. Hinter diesen Landschaften stecken wochen- und monatelange Arbeit. Jede Tanne am Schienenrand, jedes kleine Haus haben Jugendliche selbst gestaltet. Alle 14 Tage trifft sich die 35-köpfige Gruppe samstags in der Beethovenstraße in Balingen. Leiter der Jugendgruppe des Modellbahntreffs ist Benjamin Niemeyer.

„Feuer und Flamme“ für den Modellbau Den Grundstein für das Hobby hat sein Vater gelegt: „Mit sechs Jahren hat mich mein Vater auf meine erste Modellbaumesse, die Modellbau-Süd in Stuttgart, mitgenommen. Seitdem bin ich Feuer und Flamme.“ Den Balinger fasziniert besonders die Vielfalt daran: „Modellbahn vereint Handwerk, Technik, Elektrik und künstlerisches Gestalten. Man kann eine eigene kleine Welt erschaffen und dabei völlig abschalten.“

Ja, fügt er hinzu, es sei ein Gegenentwurf zum oft hektischen Alltag: „Man fördert das eigene handwerkliche Geschick, lernt Frustrationstoleranz und lösungsorientiertes Denken.“ Mehr als die Hälfte der Vereinsmitglieder sind Jugendliche und junge Erwachsene. Das jüngste Jugendmitglied ist derzeit sieben, das älteste 22 Jahre alt.

Winzige Tannen bemalen die Jugendlichen über Stunden hinweg. Foto: Benjamin Niemeyer

Gemeinsam gestalten sie Welten nach ihren Vorstellungen. Diese Welten sind überschaubar und friedlich – fernab von Kriegen, wirtschaftlicher Not und Frustration. Wie läuft ein Treffen der Gruppe ab? „Typischerweise trudeln nach und nach die Jugendmitglieder und die Helferinnen und Helfer bei uns in der Vereinswerkstatt ein. Die Jugendmitglieder holen sich dann selbstständig ihre angefangenen Bauprojekte und suchen sich einen Platz“, sagt Niemeyer. Im Laufe des Nachmittags basteln und bauen alle in ihrem eigenen Tempo. „Wenn Hilfe benötigt wird, stehen wir bereit, aber die Jugendmitglieder helfen sich auch viel gegenseitig.“ Zur Halbzeit gibt es eine gemeinsame Pause mit Kuchen oder Keksen.

Die Gruppe nutzt Naturmaterialien

Die Gruppe arbeitet an Kompaktanlagen, Modulen und Dioramen. Für die dreidimensionalen Miniatur-Szenen nutzen die Modellbahn-Enthusiasten Naturmaterialien wie Papier und Ton sowie Farben in allen Nuancen. Ein Großteil dieser Dioramen lässt sich auf Module mit einer Schienenstrecke aufstellen, so dass sich daraus zusammenhängende Modellbahnanlage entsteht.

„Thematisch ist fast alles dabei: vom mittelalterlichen Schlachtfeld mit handgemauerter Festungsmauer im Miniaturformat bis hin zur Strandvilla. Ländliche, bergige, mitteleuropäische Szenerien sind aber in der Mehrzahl“, schildert Niemeyer. Wie viele Details jeder der Modellbauer einbaut, bleibt ihnen selbst überlassen.

Neben der Kreativität und dem Handwerk sei es vor allem der soziale Aspekt, der Jugendliche anzieht: „Es fördert das Miteinander und bietet Raum für Freundschaften. Anders als im Sportverein oder oft auch in der Schule steht hier explizit nicht der Konkurrenzkampf im Vordergrund. Alle können sich nach ihren Fähigkeiten einbringen. Und am Ende des Tages hält man etwas in der Hand, das man selbst geschaffen hat.“

Im Modellbahntreff Zollernalb fahren die Züge sowohl analog als auch digital. Die Jugendgruppe fährt auf ihrer „Jugend-Modulanlage“ und ihrer „Kinder-Modulanlage“ aber ausschließlich digital.

Die Kinder gestalten Dioramen. Foto: Niemeyer

Sie steuern die Miniaturzüge mit dem Smartphone oder per Funkhandregler. Der Digitalbetrieb der Erwachsenen-Modulanlage, die kompatibel mit der Jugend-Modulanlage ist, läuft hingegen vollautonom mittels einer PC-Steuerung. So unterschiedlich die Technik auch ist – für Benjamin Niemeyer steht sie nicht im Mittelpunkt. Entscheidend sei vielmehr das, was rund um die Anlagen entstehe. Besonders ein Moment habe ihm vor Augen geführt, warum er sich engagiert.

„Da standen ein Dutzend Kinder und Jugendliche in völlig unterschiedlichem Alter, mit ganz verschiedenen Interessen – vereint durch dieses Hobby“, erinnert er sich. Zu sehen, wie Jugendliche über sich hinauswachsen, stolz ihre fertigen Werke präsentieren und wie Freundschaften entstehen, sei unbezahlbar. „Und man stellt bei sich selbst immer wieder fest: Man lernt nie aus.“