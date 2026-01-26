Modellbahn in Balingen: Die Züge mit dem Smartphone steuern

Digitale Technik trifft auf Geduld und Handwerk: Beim Modellbahntreff in Balingen erschaffen Jugendliche Miniaturwelten und erzählen darüber, was sie daran fasziniert.
Diese Sehnsucht ist schmalspurig und kleinteilig. Nostalgie trifft in der Werkstatt des Modellbahntreffs Zollernalb auf Kreativität. In dem großen Raum weicht die Schnelllebigkeit des Alltags einer spürbaren Beständigkeit. Schlichte und aufwendig bemalte Züge fahren durch Traumlandschaften verschiedener Jahrzehnte. Hinter diesen Landschaften stecken wochen- und monatelange Arbeit. Jede Tanne am Schienenrand, jedes kleine Haus haben Jugendliche selbst gestaltet. Alle 14 Tage trifft sich die 35-köpfige Gruppe samstags in der Beethovenstraße in Balingen. Leiter der Jugendgruppe des Modellbahntreffs ist Benjamin Niemeyer.