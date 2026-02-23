Modellbahn Gutach geschlossen: Das sagt der Betreiber

Die Türen sind geschlossen, auf die Wänden der Vorderwände sind gelbe „Geschlossen-Schilder“ geklebt – direkt neben die alten von 2023, auf denen „Neueröffnung“ zu lesen ist: Vor drei Wochen gab der Betreiber der Gutacher Modellbahn, Andreas Mutschler, per Pressemitteilung und in den sozialen Medien bekannt, dass diese den Betrieb mit unmittelbarer Wirkung einstellt. Die Betroffenheit war groß; vor allem auf Facebook und Instagram drückten Fans der Einrichtung ihr Bedauern aus. In seiner Pressemitteilung hatte Mutschler „betriebliche und wirtschaftliche Gründe“ für die Aufgabe angegeben. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert er nun, was ihn zu der Entscheidung bewegte und wie es mit der Modellbahn weitergehen könnte.

Mutschler hatte die Einrichtung von Samuel Reichert übernommen und im Dezember 2023 neu eröffnet. Schon im ersten Monat sei offensichtlich gewesen, dass sich Einnahmen und Ausgaben nicht ausgleichen, berichtet Mutschler. Er habe jedoch gehofft, dass sich dies bessern würde. Doch dem war nicht so: Vor allem die Personalkosten hätten die Einnahmen aufgefressen, hinzu kamen Miete und Reparaturen. „Und beim Kostenblock Personal konnten wir nicht einsparen“, erläutert der Betreiber. Man hätte einen Teil der Angestellten durch Ehrenamtliche ersetzen können, „aber dann hätten einige für ihre Arbeit Gehalt bekommen, während andere nichts erhalten. Das hätte ich nicht mit mir vereinbaren können“, führt Mutschler aus.

Einnahmen wogen die Ausgaben nicht auf

Irgendwann hätten die Ausgaben die Einnahmen bei Weitem überschritten. „Im Lauf der letzten Jahre habe ich immer weniger Licht am Horizont gesehen. Es war mir klar, dass es bei der Modellbahn irgendwann düster werden würde, aber ich konnte nicht genau sagen, wann. Irgendwann ist mir der Geduldsfaden gerissen, und auch der Steuerberater empfahl mir dringend, etwas zu unternehmen“, fasst Mutschler zusammen. Ein weiterer Faktor, der zu seiner Entscheidung beitrug, sei sein Alter gewesen. „Ich bin nur noch ein, zwei Jahre vom Rentenalter entfernt“, so Mutschler.

Dass die Modellbahn noch in diesem Jahr schließen würde, sei ihm klar gewesen. Schließlich habe er beschlossen, es nicht länger hinauszuzögern und noch Ende Januar das Aus zu verkünden. An dem Samstag, an dem er dies tun wollte, habe ohnehin ein Gespräch mit dem Personal angestanden. Diese Gelegenheit habe er genutzt, um über die Schließung zu informieren. Die Reaktionen seien wie erwartet gewesen. „Da schreit keiner laut hurra, klar. Die meisten waren traurig und fanden das sehr schade, aber viele haben auch ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass es irgendwie weitergeht“, berichtet Mutschler.

Zu diesen Personen gehört auch Gutachs Bürgermeister Siegfried Eckert. Diesen hatte Mutschler noch vor dem Gespräch mit seinen Angestellten informiert. Eckert war nicht vollkommen überrascht, steht er doch im vierteljährlichen Austausch mit den Betreibern aller Tourismusattraktionen Gutachs und hatte erst vor Kurzem mit dem Modellbahn-Betreiber gesprochen.

Im Gespräch mit unserer Redaktion hatte der Bürgermeister bereits vor drei Wochen erklärt, sich für den Erhalt der Modellbahn einsetzen zu wollen.

Mögliches Konzept mit Ehrenamtlichen

Um diesen sicherzustellen, brachte er ein Konzept mit einem Betrieb durch Ehrenamtliche ins Spiel. Auch eine Reduzierung der Öffnungszeiten auf einen Tag in der Woche wäre eine Möglichkeit, sagte er. Mutschler findet diese Ideen gut. „Es muss entweder eine ehrenamtliche Lösung geben oder ein neuer Investor gefunden werden“, sagt er. Da gerade am Wochenende viele Besucher kämen, sollte man darauf achten, zumindest samstags und sonntags zu öffnen. Auch eine Öffnung in den Sommerferien sei wichtig, meint er. Mit Eckert stehe er weiterhin in Kontakt, um Ideen für einen Weiterbetrieb zu entwickeln.

Der Pachtvertrag laufe noch zwei Jahre. Mutschler hofft, dass innerhalb eines halben Jahres eine Lösung gefunden wird. Er selbst sei froh, dass nun der finanzielle Druck weg sei. „Ich kann nicht sagen, dass ich mich über die Schließung freue, aber ich empfinde eine gewisse Befreiung“, gibt er zu.

Rückblick

2003 war die Anlage in einer Halle in Hausach als „Schwarzwald-Modellbahn“ eröffnet worden. Nach 15 Jahren hörte der Betreiber Thomas Panzer auf. Samuel Reichert, der zuvor bereits das „Abenteuer Dorf“ in Gutach betrieb, übernahm danach die Modellbahn. In diesem Zuge zog die Anlage nach Gutach um. Im August 2022 meldete Reichert für die „Adventure- und Schwarzwald Modellbahn UG“ Insolvenz an. Ein Jahr lang stand die Bahn still, bis Andreas Mutschler sie übernahm und Ende 2023 neu eröffnete.