Modellbahn Gutach geschlossen: Das sagt der Betreiber

Die Gutacher Modellbahn ist seit drei Wochen dicht. Betreiber Andreas Mutschler spricht nun über die Hintergründe der Entscheidung sowie mögliche Konzepte für den Erhalt.
Die Türen sind geschlossen, auf die Wänden der Vorderwände sind gelbe „Geschlossen-Schilder“ geklebt – direkt neben die alten von 2023, auf denen „Neueröffnung“ zu lesen ist: Vor drei Wochen gab der Betreiber der Gutacher Modellbahn, Andreas Mutschler, per Pressemitteilung und in den sozialen Medien bekannt, dass diese den Betrieb mit unmittelbarer Wirkung einstellt. Die Betroffenheit war groß; vor allem auf Facebook und Instagram drückten Fans der Einrichtung ihr Bedauern aus. In seiner Pressemitteilung hatte Mutschler „betriebliche und wirtschaftliche Gründe“ für die Aufgabe angegeben. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert er nun, was ihn zu der Entscheidung bewegte und wie es mit der Modellbahn weitergehen könnte.