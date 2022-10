2 Promi Paare messen sich auf Rollschuhen vor der Jury. Mittendrin in pink die Moderatorin Lola Weippert. Foto: RTL2/Marc Bremer

Bei der neuen RTL2-Show "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen" sind Promis rasant unterwegs. Und auch sie ist einfach nicht aufzuhalten: Lola Weippert aus Rottweil moderiert die Show zur besten Sendezeit.















Rottweil - Von "Prince Charming" über "Temptation Island" bis zu "Let’s Dance" – das Model aus Rottweil war schon in vielen Formaten im Fernsehen zu sehen. Der Kontrast zu ihrer Kindheit könnte nicht größer sein: Statt Glitzer, Glamour und Scheinwerfern führte sie ein beschauliches Leben auf dem Bauernhof. Aufgewachsen ist sie in Deißlingen, schon mit 12 Jahren startete sie ihre Modelkarriere in Niedereschach. Weiter ging’s mit vielen Werbeaufträgen, Radio-Ausbildung und einer Blitz-Hochzeit in Las Vegas ist sie inzwischen im Moderatoren-Fach angekommen.

Rollschuhdisco lebt wieder auf

Diesmal also auf Rollschuhen: RTL2 bewirbt die neue Show, die am Montag, 10. Oktober, startet, als das neue Highlight schlechthin: Der Sender lässt mit 16 Prominenten die Rollschuhdisco wieder aufleben. Die "Promis" sind vorwiegend bekannt durch wiederum andere Formate dieser Art: "Love Island"-Schnuckel Adriano Salvaggio geht mit Spaßkanone Klaudia Giez an den Start. "Kampf der Realitystars"-Finalist Andrej Mangold rollt mit Schlagersternchen Anna-Carina Woitschack übers Parkett, Emotionskanone Gisele Oppermann gibt mit Ex-Profifußballer Thorsten Legat Vollgas. Viva-Legende Gülcan Kamps und Superstar Prince Damien bilden ein Team, ebenso wie Stand-Up Komikerin Janina Korn und "Prince Charming"-Kandidat Manfred Karacsonyi.

Froh, dass sie nur moderieren muss

Auch Ex-"Köln 50667"-Star Janine Pink und Rheinlandantiquar Walter Lehnertz geben zusammen ihr Bestes. Ex-"Miss Hessen" Linda Nobat tritt mit Ex-Schwimmweltmeister Thomas Rupprath an. Die "Love Island"-Lieblinge Melissa Damilia und Tobias Wegener sind ebenfalls Team-Partner. Die Leistungen der Promi-Paare werden von der Jury aus Detlef "D!" Soost, Constance Hossfeld-Seedorf und Avi Jakobs bewertet.

Und mittendrin in Getümmel darf sich Lola Weippert erneut als Moderatorin beweisen. Sie sei froh, dass sie "nur" moderieren muss, meinte sie in einem Interview. Als ehemalige Let’s Dance-Kandidatin weiß sie, dass die Sache mit den Rollen an den Schuhen nochmal ein ganz neue Herausforderung darstellt.

Auf ihrem Instagram-Account ist übrigens auch nach langem Scrollen kein Bild aus Rottweil zu entdecken. Dafür ist sie gerade in New York. Auch schön.

INFO

"Skate Fever – Stars auf Rollschuhen" kommt ab 10. Oktober immer montags um 20.15 Uhr bei RTLZWEI.