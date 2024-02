Model auf Instagram: Leni Klum zeigt die ungeschminkte Wahrheit

Perfekt gestylt und mit makelloser Haut: So kennen Instagram-Follower Leni Klum eigentlich. Das Nachwuchsmodel zeigt sich auf der Social-Media-Plattform bei Veranstaltungen auf dem roten Teppich oder präsentiert Ergebnisse ihrer Covershootings. Aber auch bei privateren Einblicken ist die Tochter von Heidi Klum selten ohne Make-up zu sehen – bis jetzt.

In ihrer Instagram-Story gewährte die 19-Jährige ihren 1,9 Millionen Followern einen ehrlichen Einblick und zeigte, dass die ungeschminkte Wahrheit unglamouröser ist, als es das Modebusiness nach außen oftmals vermittelt. Das geteilte Foto ihres Gesichts, das Rötungen und Pickel dokumentiert, ließ das Model kommentarlos stehen. Viele Worte braucht es für die Message, die Klum wohl zum Ausdruck bringen wollte auch nicht. Auch Models sind nur Menschen, die mit den gleichen Problemen wie jeder zu kämpfen haben.

„Jeder macht das durch“

Gegenüber der US-Zeitschrift „People“ erklärte Leni Klum vor wenigen Monaten: „Ich habe immer gedacht, dass Akne bedeutet, dass man damit nicht hübsch ist oder nicht so gut aussieht, wie man aussehen könnte.“ Dann sei ihr jedoch klar geworden: „Oh mein Gott, das ist normal. Jeder macht das durch … Es ist nicht schlecht, wenn man es hat. Es ist etwas, das jeder bekommen kann, es ist nicht deine Schuld und es ist hormonell bedingt.“

Leni Klum stammt aus der Beziehung ihrer Mutter Heidi mit dem Formel-1-Manager Flavio Briatore. Seal, der spätere Ehemann von Heidi Klum, adoptierte sie. Das Paar trennte sich 2012. Ihr Model-Debüt feierte die 19-Jährige 2021, als sie gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem Cover der deutschen Vogue zu sehen war. Seitdem ergattert sie im Modebusiness immer wieder begehrte Jobs. Derzeit studiert Leni Klum Innenarchitektur an der Universität in New York. Dafür ist die gebürtige US-Amerikanerin aus ihrer Heimat Los Angeles weggezogen. Der Terminkalender des Nachwuchsmodels dürfte damit voller sein denn je. In einem Interview mit der „Instyle“erklärt die 19-Jährige trotzdem: „Mein Fokus ist ganz klar das Studium.“