Modekonzern: Sohn von Mango-Gründer festgenommen - Vater getötet?

Nach dem Tod von Milliardär Isak Andic gerät in Spanien sein Sohn ins Visier der Ermittler. Was die Polizei dem 44-Jährigen vorwirft.
Barcelona - Knapp eineinhalb Jahre nach dem Tod des Gründers des weltweit erfolgreichen spanischen Modekonzerns Mango, Isak Andic, ist dessen Sohn in dem Fall als Verdächtiger festgenommen worden. Jonathan Andic wurde in Barcelona in Gewahrsam genommen, wie der staatliche TV-Sender RTVE und weitere Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise berichteten. Ein Sprecher der Polizei bestätigte die Festnahme auf Anfrage.