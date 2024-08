Modekonzern: Hugo Boss trennt sich von Russland-Geschäft

1 "Hugo Boss wird in Russland nicht mehr mit einer eigenen Tochtergesellschaft vertreten sein", teilt das Unternehmen mit. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Mit Filialschließungen reagierte das Luxuslabel auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Nun geht das schwäbische Unternehmen noch einen Schritt weiter.









Link kopiert



Metzingen - Hugo Boss trennt sich von seinem Russland-Geschäft. Der Modekonzern bestätigte Medienberichte, wonach seine russische Tochtergesellschaft an den langjährigen Großhandelspartner Stockmann JSC verkauft worden sei. "Stockmann ist ein Unternehmen, welches einem der langjährigen Großhandelspartner von Hugo Boss in Russland gehört. In der Folge wird Hugo Boss in Russland nicht mehr mit einer eigenen Tochtergesellschaft vertreten sein", sagte ein Unternehmenssprecher. Die russischen Behörden hätten bereits zugestimmt.