Modehandel: Verdi hält Arbeitsplätze bei Breuninger vorerst für sicher

Das Stuttgarter Traditionshaus Breuninger mit seinen Filialen steht einem Bericht zufolge zum Verkauf. Verdi hält sich mit einer Bewertung zurück. Der Handelsverband setzt auf den Erhalt der Läden.









Stuttgart - Nach dem Bekanntwerden eines möglichen Verkaufs der Warenhauskette Breuninger sieht die Gewerkschaft Verdi erst einmal keine größere Gefahr für die 6.500 Arbeitsplätze in Deutschland. "Ich mache mir um die Arbeitsplatzsicherheit weniger Sorgen. Breuninger steht deutlich besser da als andere Textilhändler", sagte der Landesfachbereichsleiter Handel, Wolfgang Krüger, in Stuttgart. Manche Beschäftigte seien aber in Sorge. Die hinter der Breuninger Gruppe stehenden Eigentümerfamilien wollen sich nach einem Bericht der "Wirtschaftswoche" sowohl vom Handelsgeschäft als auch den zugehörigen Immobilien trennen.