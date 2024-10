Modegeschäft Meierfashion feiert Jubiläum: Seit 175 Jahren für Ettenheimer vor Ort

1 Das Meierfashion-Team aus Ettenheim überraschte seinen Chef Hans-Georg Meier (grünes Jackett). Zum 175-Jährigen gab es unter anderem einen selbstgebackenen Kuchen in den Firmenfarben. Foto: Decoux

Das Modehaus Meierfashion hat ein besonderes Jubiläum gefeiert: Seit 1849 kleiden sich Bewohner der Barockstadt in diesem Geschäft ein. Darunter auch Bürgermeister Bruno Metz, der dem Unternehmen seinen persönlichen Dank ausrichtete.









Ein seltenes Jubiläum wurde am Mittwoch in Ettenheim gefeiert: Meierfashion besteht seit 175 Jahren. Mit geladenen Gästen hatte Geschäftsführer Hans-Georg Meier das seltene Jubiläum im Laden in Ettenheim gefeiert. Im Anschluss an den offiziellen Part feierten zahlreiche Damen mit einem Programm bei der „Ladies-Night“ und konnten auch gezielt auf Schnäppchenjagd gehen.