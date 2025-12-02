Die italienische Traditionsmarke wird von der großen Konkurrenz geschluckt. Nach fast 50 Jahren ist es mit der Eigenständigkeit des von Gianni Versace gegründeten Unternehmens vorbei.
Mailand - Das Modehaus Versace gehört jetzt vollständig zu Prada, einem anderen großen Namen der Modewelt aus Italien. Dies teilte der Prada-Konzern nach der Genehmigung durch alle zuständigen Behörden in Mailand mit. Die Anteile des bisherigen Besitzers Capri Holdings aus den USA seien komplett übernommen worden. Der Kaufpreis war zuvor schon mit 1,25 Milliarden Euro angegeben worden. Der Name Versace, der auf den 1997 ermordeten Firmengründer Gianni Versace zurückgeht, bleibt.