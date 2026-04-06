Hoodies, weite Hosen und knallige Sneaker im Rentenalter: Wie Alojz und Angela Abram online mit Streetwear begeistern – und gemeinsam mit Enkel Jannik das Bild vom Altern verändern wollen.

Mainz - Er hat rund 5,5 Millionen Follower auf Tiktok, noch mal knapp 2,5 Millionen auf Instagram: Der 80-jährige Alojz Abram - auch bekannt unter seinem Pseudonym "Gramps" - ist Mode-Influencer. Dabei wirkte er lange gar nicht modisch. Er hat sich gekleidet, wie man es von einem älteren Herrn in der Rente erwarten würde. "Unspektakulär", sagt sein Enkel Jannik Diefenbach. Cordhosen oder Jeans mit einem Poloshirt oder Hemd. Der Enkel bot Opa an, seine Klamotten anzuprobieren - und "das hat gut ausgesehen", sagt Abram selbst.

Von dem Outfit haben sie Fotos gemacht und diese hochgeladen. Die Reaktionen waren positiv und Abram ist nunmehr seit fast zehn Jahren Fashion-Influencer. Schießlich wurde auch noch Oma Angela Abram immer mal wieder mit abgelichtet. Ein Video der Eheleute auf Tiktok ist mehr als 50 Millionen mal angesehen worden. Darin schlüpfen beide in ihr Outfit für den Valentinstag - pinke Sneaker, weite Hosen und ein pinker Hoodie.

Die Kleidung für Shootings kauft der Enkel für Angela und Alojz Abram. Sonst würden sie ihre Streetwear-Outfits selbst zusammenstellen. Im Alltag spiele ihr Influencer-Dasein ohnehin keine große Rolle. "Wir zwei leben unser Leben weiter so wie früher. Aber es ist sehr viel Abwechslung in unser Leben gekommen durch unseren Enkel", sagt Angela. Sie hätten viele nette Menschen kennengelernt und seien in viele Länder gereist.

Diefenbach will das "Älterwerden sexy darstellen"

Mit der Zeit entwickelte sich aus den Postings auch etwas Sinnstiftendes. Sie wollen unter anderem dem Jungen die Angst nehmen vor dem Altwerden und gleichzeitig älteren Menschen zeigen, dass es nie zu spät ist für Veränderung, erklärt Diefenbach. "Das, was uns alle idealerweise irgendwann betrifft, ist das Altwerden." Dennoch werde vergleichsweise wenig darüber gesprochen und wenn dann eher negativ.

"Wenn du an Werbung denkst mit alten Leuten, ist es auch immer was Negatives oder was Ernstes. Apotheke, Versicherung, Lebensversicherung oder so etwas", erläutert der Enkel. Deswegen wolle er mit seinen Großeltern das Altwerden als etwas Positives darstellen.

Überwiegend positive Nachrichten und Kommentare

Zugleich sei es ihnen wichtig, dass beide Großeltern dabei sind, um die Unterschiede zwischen den Geschlechtern aufzuzeigen. "Als Mann bist du reifer, wenn du alt bist, du bist wie ein toller Wein. Aber als Frau geht's dann ja eher drum, die Falten erst mal wegzubügeln und Cremes zu kaufen."

Aber auch als Frau werde man im Alter besser. "Leben genießen, jedes Alter ist schön. Egal, wie alt man ist", sagt Angela. Diefenbach hofft, dass man mit den Bildern von Angela "junge Frauen und ältere Frauen auch da noch mal abholt, inspiriert, motiviert".