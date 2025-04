Was diese Jahr neu dazu kommt und welche Trends sich aus der letzten Saison halten, erzählt auf Anfrage eine Modeberaterin aus dem Modehaus Messner in Trossingen.

Kaum steigen die Temperaturen, kehrt die Lust auf frische Farben zurück. Die Mode dieses Frühjahrs verspricht nicht nur neue Looks, sondern auch überraschende Kombinationen. Doch welche Trends setzen sich wirklich durch? Sandra Hummel, Mitarbeiterin im Modehaus Messner, erläutert, was jetzt angesagt ist und worauf sich Modefans freuen können.

Dieses Jahr könne man sich darauf gefasst machen, dass die Mode auf jeden Fall vielfältig ist – egal, ob lässig oder elegant. Laut Sandra Hummel bleibt Denim ein Dauerbrenner, aber in neuen Waschungen und Schnitten, teilweise mit Akzenten von einem saften, hellen Gelb. Besonders angesagt seien auch Bermuda-Shorts, Streifenblusen und Blousons. Was man diese Saison öfter in den Regalen sehen wird, sind Chanel-Design inspirierte Jacken.

Bezüglich der Farben bleibt noch einiges aus den vorherigen Saisons, so zum Beispiel der Leoprint in verschiedenen Kombinationen. Liebhaber der Farbe Blau können sich freuen, führt sie aus. Denn Blau dominiere derzeit ganz klar die Modewelt, ob Pastell oder kräftiges Stahlblau, am besten in einer Kombi wie blaue Hose, blaues Shirt oder Jacke. Das nennt sich dann Allover Look.

So geht der Allover Look

Bei den Materialien und Stoffen stehe diese Jahr der eigene Komfort im Vordergrund, mit leichten und bequemen Materialien. Bei Kundinnen ist Scuba-Ware laut der Modeexpertin der absolute Renner. Dabei handelt es sich um sehr weiches Material, oft aus Modalmischung, das angenehm und komfortabel zu tragen sei. Und in Kombination mit Sneakern und Jeans wirkt es sportlich, während kombiniert mit Bluse und Schuhen wie Slingbacks dem Look Eleganz verleihen.

Ein Kleidungsstück, welches aktuell am häufigsten gefragt sei, ist in der Modebranche tatsächlich die Hose. „Häufig wird zunächst eine neue Hose gesucht, die bequem sitzt und trotzdem modisch ist. Das ist auch die beste Grundlage, auf der wir dann in der Beratung das komplette Outfit aufbauen“, erzählt Sandra Hummel.

Für jeden was dabei

Und diese Saison ist, laut ihrer Prognose, für jeden was dabei, ob eng anliegend oder ausgefallen. Jeder wird einen Schnitt oder eine Passform finden. Vorrangig finde man aber weit geschnittene Kleidungsstücke in den Geschäften.

Eine Wiederkehr feiert diese Jahr der Boho Style, als Bluse mit Rüschen und golddurchwirkten Materialien erobere dieser in der zweiten Hälfte der Saison die Regale. Und auch Cowboy Fans können modisch auf ihre Kosten kommen, denn mit Bootcut-Hosen und Cowboy-Stiefeln setze sich der Trend immer mehr durch.

Das darf nicht fehlen

Was die Modewelt zunehmend beeinflusst ist Social Media. Aber in welcher Hinsicht genau inspirieren die sozialen Netzwerke die Kunden beim Einkauf? Sandra Hummel gewinnt dieser Entwicklung auch Positives ab. „Für unsere Kundinnen und Kunden ist das eine tolle Möglichkeit, neue Trends und Outfitideen zu entdecken“.

Der Einfluss von sozialen Netzwerken

Ein Must-have, das dieses Jahr auf gar keinen Fall fehlen dürfe, sei eine gut sitzende Denim-Hose. „Dieses ist diese Saison unverzichtbar – perfekt gestylt ist man dabei mit einer Streifenbluse, kombiniert mit einem Blouson.“ Eine Empfehlung für dieses Frühjahr von der Modeberaterin ist, Kontraste in den Look einzubauen. „Zum Beispiel ein transparentes Spitzenkleid mit einem weiten Shirt und Lederjacke. Oder eine coole Bermuda im Bruch zum schicken Blazer.“